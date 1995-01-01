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    Умер комментатор Розанов. Ему было 59 лет

    Сегодня в возрасте 59 лет скончался комментатор «Матч ТВ» Юрий Розанов. Об этом сообщил его коллега Михаил Моссаковский.

    • У Розанова был рак. Он не комментировал с мая по ноябрь 2019 года.
    • В 2012 году Розанов был награжден премией ТЭФИ.

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    Источник: Твиттер Михаила Моссаковского

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    Сегодня, 11:51
    Комментарии36
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      Рейтинг: +2403

      Oldtrafford83 53 минуты назад

      Ушёл комментировать игры с участием Марадоны,Круиффа и Беста!!! Светлая память вам Юрий Альбертович!(

      1
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      Рейтинг: +9

      karolinatymu 1 час назад


      Xoчeшь TрaxHyть юнyю MалышKу?! Еcли да, то peгиCTpиpyйся по ccылкe, там морe pa3BpаTных дeBок кoTоpыe xoTят члeHa, вoт ------ https://zii.bz/WBFOsJ

      0
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      Рейтинг: +457

      dim29 1 час назад

      Покойся с Миром!!!Светлая Память!!!

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      Рейтинг: +268

      akku 1 час назад

      Лучший комментатор из существующих на данный момент, Светлая память.

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      Рейтинг: +1448

      gor77 2 часа назад

      Эх...
      Всегда грустно когда уходят лучшие.
      Цитаты Юрия Розанова:
      - «Мне нравятся люди, которые являют собой суть спорта. Из той серии, что «Гвозди бы делать из этих людей».
      - «Ребята, не называйте лучшим никого».
      - «Недостатки — продолжение наших достоинств. Хочется от сборной броуновского движения, ртутного — оно пошло».

      Цитат много... но голоса уже больше не услышим.

      4
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      Рейтинг: +1339

      Fin035 2 часа назад

      Лучший...!!! Скорбим, помним и не забудем!

      0
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      Рейтинг: +4676

      filosof sparty 3 часа назад

      Светлая память!

      2
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      Рейтинг: +909

      AЛЕКС73 3 часа назад

      Светлая память ! Отличный комментатор......... Помним..Скорбим...

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      Рейтинг: +2927

      Из Твери Леха 3 часа назад

      Это потеря. Светлая память.

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      Рейтинг: +959

      PassCSKA 3 часа назад

      Невосполнимая утрата! Остался один Елагин для меня из любимых комментаторов старой школы (( Посмотрите их совместный выпуск Британского стиля на ютубе. Рай для ушей

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