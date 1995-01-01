Умер комментатор Розанов. Ему было 59 лет

Сегодня в возрасте 59 лет скончался комментатор «Матч ТВ» Юрий Розанов. Об этом сообщил его коллега Михаил Моссаковский.

У Розанова был рак. Он не комментировал с мая по ноябрь 2019 года.

В 2012 году Розанов был награжден премией ТЭФИ.

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