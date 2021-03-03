«Хочу сдохнуть». Жену Мамаева госпитализировали после попытки суицида. Накануне она уличила мужа в измене

Алана Мамаева, супруга полузащитника «Ростова» Павла Мамаева, совершила попытку суицида. Она выпила избыточную дозу снотворного и сейчас госпитализирована.
«Жену футболиста Павла Мамаева нашли без сознания в Москве. Судя по всему, Алана Мамаева совершила попытку самоубийства.
Сегодня Алана написала знакомым, что выпила 40 таблеток снотворного и после этого перестала выходить на связь.
Друзья Аланы не смогли достучаться до неe, и тогда пришлось вызвать спасателей. Дверь вскрыли, Алану нашли без сознания.
Сегодня Алана написала администратору одного из пабликов, что она выпила 40 таблеток снотворного.
После этого девушка перестала выходить на связь. В еe квартиру вызвали спасателей и скорую, девушку госпитализировали в НИИ имени Склифосовского», – информирует источник.
- Накануне Мамаева уличила мужа в измене.
- Пара в браке с 2013 года.
- В 2018 году Мамаева планировала подать на развод.