«Хочу сдохнуть». Жену Мамаева госпитализировали после попытки суицида. Накануне она уличила мужа в измене

Алана Мамаева, супруга полузащитника «Ростова» Павла Мамаева, совершила попытку суицида. Она выпила избыточную дозу снотворного и сейчас госпитализирована.

«Жену футболиста Павла Мамаева нашли без сознания в Москве. Судя по всему, Алана Мамаева совершила попытку самоубийства.

Сегодня Алана написала знакомым, что выпила 40 таблеток снотворного и после этого перестала выходить на связь.

Друзья Аланы не смогли достучаться до неe, и тогда пришлось вызвать спасателей. Дверь вскрыли, Алану нашли без сознания.

Сегодня Алана написала администратору одного из пабликов, что она выпила 40 таблеток снотворного.

После этого девушка перестала выходить на связь. В еe квартиру вызвали спасателей и скорую, девушку госпитализировали в НИИ имени Склифосовского», – информирует источник.