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  • «Хочу сдохнуть». Жену Мамаева госпитализировали после попытки суицида. Накануне она уличила мужа в измене

«Хочу сдохнуть». Жену Мамаева госпитализировали после попытки суицида. Накануне она уличила мужа в измене

3 марта 2021, 19:43
17

Алана Мамаева, супруга полузащитника «Ростова» Павла Мамаева, совершила попытку суицида. Она выпила избыточную дозу снотворного и сейчас госпитализирована.

«Жену футболиста Павла Мамаева нашли без сознания в Москве. Судя по всему, Алана Мамаева совершила попытку самоубийства.

Сегодня Алана написала знакомым, что выпила 40 таблеток снотворного и после этого перестала выходить на связь.

Друзья Аланы не смогли достучаться до неe, и тогда пришлось вызвать спасателей. Дверь вскрыли, Алану нашли без сознания.

Сегодня Алана написала администратору одного из пабликов, что она выпила 40 таблеток снотворного.

После этого девушка перестала выходить на связь. В еe квартиру вызвали спасателей и скорую, девушку госпитализировали в НИИ имени Склифосовского», – информирует источник.

  • Накануне Мамаева уличила мужа в измене.
  • Пара в браке с 2013 года.
  • В 2018 году Мамаева планировала подать на развод.

Источник: телеграм-канал Baza
Россия. Премьер-лига Ростов Мамаев Павел
Комментарии (17)
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кран
1614789987
Хотела бы совершить суицид, совершила бы...
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swot1205
1614790189
Во реально тупая кизда.
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IceRain
1614790226
Алана Мамева))) Ну епт вы хоть проверяйте, что пишите
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mamba9090909
1614790346
Ну очень спортивная тема.
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Из Твери Леха
1614791479
А че ж не роскомнадзорнулась? Че за мямли пошли в последнее время, то Чепчугов, то это вот чудо. Ну на самом деле коту понятно, что эта вся "игра" для дальнейшей судебной дележки.
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derrik2000
1614791528
И чё??? Её нужно пожалеть???
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Hektor 84
1614792862
Суицидница епаная! Аж смешно! Если бы так хотела сдохнуть никому бы не звонила. Так на публику решила поиграть чучело силиконовое.
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Cules2013
1614794847
вроде бы по-человечески жалко, а вроде и нет, с жиру там бесятся, что одни, что другие. нахрен нам вообще это тут нужно?
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ЮНик
1614796648
Это я на сайт "СЕКСБОМБАрдир" попал?
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Черкизовский Кот
1614798292
Показушница. Кого жалко - это Серёгу Чепчугова.
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