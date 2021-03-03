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    «Хочу сдохнуть». Жену Мамаева госпитализировали после попытки суицида. Накануне она уличила мужа в измене

    Алана Мамаева, супруга полузащитника «Ростова» Павла Мамаева, совершила попытку суицида. Она выпила избыточную дозу снотворного и сейчас госпитализирована.

    «Жену футболиста Павла Мамаева нашли без сознания в Москве. Судя по всему, Алана Мамаева совершила попытку самоубийства.

    Сегодня Алана написала знакомым, что выпила 40 таблеток снотворного и после этого перестала выходить на связь.

    Друзья Аланы не смогли достучаться до неe, и тогда пришлось вызвать спасателей. Дверь вскрыли, Алану нашли без сознания.

    Сегодня Алана написала администратору одного из пабликов, что она выпила 40 таблеток снотворного.

    После этого девушка перестала выходить на связь. В еe квартиру вызвали спасателей и скорую, девушку госпитализировали в НИИ имени Склифосовского», – информирует источник.

    • Накануне Мамаева уличила мужа в измене.
    • Пара в браке с 2013 года.
    • В 2018 году Мамаева планировала подать на развод.

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    Источник: телеграм-канал Baza

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    03.03.2021 19:43
    Комментарии25
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      Рейтинг: +57

      russkiisergei 17 часов назад

      Зачем спасли эту пробл@дь?

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3301

      Черкизовский Кот 17 часов назад

      Показушница. Кого жалко - это Серёгу Чепчугова.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4135

      ЮНик 17 часов назад

      Это я на сайт "СЕКСБОМБАрдир" попал?

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +3804

      solodealer > ЮНик 17 часов назад

      Да,. А Вы, собственно, куда метились?)+

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4499

      Cleaner 18 часов назад

      Паша, беги от нее!!!

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +3804

      solodealer > Cleaner 17 часов назад

      ... run, Forrest, run!))+

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +932

      moskowcity-petrv 18 часов назад

      Детская психика,все перешпилились уже и удивляются

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +11367

      Cules2013 18 часов назад

      вроде бы по-человечески жалко, а вроде и нет, с жиру там бесятся, что одни, что другие.
      нахрен нам вообще это тут нужно?

      0
      Ответить
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      Рейтинг: -731

      СуперПАВ9 > Cules2013 18 часов назад

      Чтоб ты сам сдох сукин сын

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +3804

      solodealer 18 часов назад

      Наконец-то! Дождались: настоящие футбольные новости! А то всё про выход Миранчука на 89-й минуте, однорукий бандитизм Зюбы, да голь перекатную из Тамбова...Скукотиша)))
      Для полноты футбольной картины в РПЛ ещё попрошу добавить что-нибудь свеженькое про шпагат Волочковой, интеллект Бузовой, обнуление контракта по найму Миллера и жопу Кардашьян!)))

      6
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +23127

      пьяныйхоровод 18 часов назад

      Спробуй заячий помёт . Он - ядрёный ! Он проймёт . И куды целебней мёду , хоть по вкусу и не мёд .
      Он на вкус бывает крут. И с него бывает мрут . Но какие выживают - те до старости живут .

      4
      Ответить
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      Рейтинг: +998

      Sedoi_Goblin > пьяныйхоровод 18 часов назад

      Классика Леонида Филатова не для неё..

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +8465

      Hektor 84 18 часов назад

      Суицидница епаная! Аж смешно! Если бы так хотела сдохнуть никому бы не звонила. Так на публику решила поиграть чучело силиконовое.

      10
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      Рейтинг: +5295

      vladik12 > Hektor 84 18 часов назад

      Паша, перелогинься.

      1
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      Рейтинг: +841

      Радио1000шумеров 19 часов назад

      Не, вот если бы сборы "Ростова" были во Флоренции, тогда бы точно можно было поверить в измену Мамаева)

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