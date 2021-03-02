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    «Муж опять начал гулять. Спасибо за сборы, «Ростов». Алана Мамаева уличила супруга в измене

    Алана Мамаева, жена полузащитника «Ростова» Павла Мамаева, уличила футболиста в измене.

    Мамаева считает, что ее супруг встречался с 29-летней испанкой во время зимних сборов в Марбелье. Алана опубликовала в инстаграме ее паспортные данные, фото и номер телефона.

    «Мой муж опять начал гулять и думал, что в Испании никто не узнает. У меня все.

    Спасибо за сборы, «Ростов», – написала Мамаева в сторис.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: инстаграм Аланы Мамаевой

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    02.03.2021 19:59
    Комментарии47
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      Рейтинг: +15952

      vladimir-7 7 часов назад

      Сидят мужики поддают и зашел разговор об изменах, один говорит: моя
      жена не догадывается, что я гуляю и сама от меня не гуляет, другой тоже
      говорит, что его жена не гуляет и не догадывается о том, что я гуляю, а
      третий — холостяк, говорит: вот, а кого же вы е...е, я бы хотел посмотреть
      с кем и как ваши жены трахаются.

      0
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      Рейтинг: +2465

      nemolod 9 часов назад

      Не понял только,чем клуб то виноват? Клуб дал работу,немаленькую зарплату и сборы-это важная составляющая той же работы! А свободное время футболиста клуб не намерен контролировать-в контракте это не оговорено,а клуб не полиция нравов и даже не партком и не управдом из "Бриллиантовой руки" ,чтоб фиксировать "тлетворное влияние Запада",а сугубо личное дело супругов!

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      Рейтинг: +15952

      vladimir-7 > nemolod 8 часов назад

      Мамаева предъявляет претензии, что Ростов не обеспечил
      её мужа телками здесь, чтобы самой наблюдать, с кем он ей
      изменяет. Сразу поняла, что сама виновата, то критические
      дни, то живот болит, то голова болит, то устала, вот и пошел
      муж налево.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +2403

      Oldtrafford83 11 часов назад

      Футбольная новость дня,админ др..чит на Мамаеву???

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      Рейтинг: +2448

      Бухбух 12 часов назад

      Ну так подай на развод, делов-то.

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      Рейтинг: +1522

      Niko 12 часов назад

      Ну это вообще шняга какая-то))) Эдди Мёрфи давно научил как эти вопросы решать:
      -это был не я
      -да тебя видели выходящего из ее комнаты.
      -Это был не я))))
      -Да вот смс и фото
      -Это был не я
      -да что ты мне рассказываешь, я же вижу...
      -ЭТО БЫЛ НЕ Я
      -ну может быть и не ты...)))))

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      Рейтинг: +1305

      Obojaemiy 13 часов назад

      Да не будет она разводится...будет терпелой....кто от таких бабок уйдет.... Свисток то нечем будет накачивать..

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      Рейтинг: -7

      pfcrdsfgx 18 часов назад

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      Рейтинг: +279

      mikatv 18 часов назад

      А Ростов-то чем ей мог помочь? Карпина к нему приставить?

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      Рейтинг: +15952

      vladimir-7 > mikatv 8 часов назад

      Может быть замену дали слабую, не справился с обязанностями мужа за пару недель. Карпин с командой.

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      Рейтинг: +526

      амани 20 часов назад

      и что теперь. нам это нужно знать......тут футбол или секс обсуждение..

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      Рейтинг: -1198

      Бoрат > амани 20 часов назад

      Кто о чем - вот пудель только о гомиках , а аларм всё про стыд , да про позор . Это - БОМБАРДИР !!! Но главный наш герой - Дзюба !!! Гыгыгы .

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      Рейтинг: +7320

      Puddle > Бoрат 19 часов назад

      о гомиках, в том числе в 90% о тебе, я говорю, когда вы тут появляетесь со своими каминг-аутами! То, что ты гей пассивный, тут нет ни у кого уже сомнения! Так что иди-шлифуй писюны дальше. Гы-гы-гы!

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      Рейтинг: +5032

      Томик 20 часов назад

      Самое смешное, что разведётся и поделит имущество она не после гулянок, а после того, как закончатся сборы у Паши. Совсем закончатся как у футболиста. Так то она на них молится: "Ростов, спасибо за сборы и деньги! Да пусть продлятся они как можно дольше!"

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