«Муж опять начал гулять. Спасибо за сборы, «Ростов». Алана Мамаева уличила супруга в измене

Сидят мужики поддают и зашел разговор об изменах, один говорит: моя
жена не догадывается, что я гуляю и сама от меня не гуляет, другой тоже
говорит, что его жена не гуляет и не догадывается о том, что я гуляю, а
третий — холостяк, говорит: вот, а кого же вы е...е, я бы хотел посмотреть
с кем и как ваши жены трахаются.
Алана Мамаева, жена полузащитника «Ростова» Павла Мамаева, уличила футболиста в измене.
Мамаева считает, что ее супруг встречался с 29-летней испанкой во время зимних сборов в Марбелье. Алана опубликовала в инстаграме ее паспортные данные, фото и номер телефона.
«Мой муж опять начал гулять и думал, что в Испании никто не узнает. У меня все.
Спасибо за сборы, «Ростов», – написала Мамаева в сторис.