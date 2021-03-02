«Муж опять начал гулять. Спасибо за сборы, «Ростов». Алана Мамаева уличила супруга в измене

Алана Мамаева, жена полузащитника «Ростова» Павла Мамаева, уличила футболиста в измене.

Мамаева считает, что ее супруг встречался с 29-летней испанкой во время зимних сборов в Марбелье. Алана опубликовала в инстаграме ее паспортные данные, фото и номер телефона.

«Мой муж опять начал гулять и думал, что в Испании никто не узнает. У меня все.

Спасибо за сборы, «Ростов», – написала Мамаева в сторис.