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  • КДК отстранил Гогниева на восемь матчей за стычку с арбитром. Хосонов пропустит четыре игры

КДК отстранил Гогниева на восемь матчей за стычку с арбитром. Хосонов пропустит четыре игры

3 марта 2021, 15:29
6

Главный тренер «Алании» Спартак Гогниев дисквалифицирован на восемь матчей за стычку с судьей Артемом Чистяковым после игры 27-го тура ФНЛ с «Томью» (2:3) по итогам заседания КДК РФС, которое состоялось сегодня, 3 марта.

Полузащитник «Алании» Хетаг Хосонов, спровоцировавший массовую потасовку после финального свистка, дисквалифицирован на четыре матча.

«За оскорбительное поведение в адрес официальных лиц матча, за умышленный толчок официального лица матча, угрозу причинения вреда официальному лицу матча и агрессивное поведение в адрес соперника – дисквалифицировать главного тренера ФК «Алания» Гогниева С.А. на 8 (восемь) матчей Первенства России по футболу и оштрафовать его на 300 000 (Триста тысяч) рублей.

За агрессивное поведение в адрес соперника – дисквалифицировать футболиста ФК «Алания» Хосонова Х. на 4 (четыре) матча Первенства России по футболу», – приводит решение комиссии пресс-служба РФС.

  • Хосонов после финального свистка «совершил агрессивный толчок соперника с захватом его за футболку и заваливанием на газон футбольного поля».
  • Гогниеву грозил запрет на осуществление любой футбольной деятельности на срок от шести месяцев до двух лет и крупный штраф.

Источник: сайт РФС
Россия. ФНЛ Алания Хосонов Хетаг Гогниев Спартак
Комментарии (6)
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серега кашин
1614781142
могли бы и пожежче наказать
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paracetamol
1614785572
Развели чурок, может снять Аланию с первенства, будут знать как сибиряков обижать во главе с Сашей Кержаковым!
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karolinatymu
1614786770
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portero
1614787925
А за угрозв нельзя разве условнчк впаять??? Если наказание отстранение от игры это будет продолжаться, а вот с условняком язык в попу засунет.
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zigbert
1614849023
У Гогниева это уже не первый случай.
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serglider
1615061109
Какая "стычка" с арбитром!? Хамло банально обматерил арбитра во время матча, а когда судья удалил его, тот после матча подошел к арбитру и нанес ему удар в живот! И за это дисквалификация на 8 матчей!? Блин... с разу вспоминаю олимпийские соревнования по теквандо, там спортсмен не согласный с решением судьи, нанес последнему удар - отстранили пожизненно, с разу, при чем и спортсмена и тренера! Пусть потом бегают по арбитражным спортивным судам и доказывают, что они не "верблюды"))) Эти же два клоуна посидят на стадионе: один четыре, другой восемь матчей и... все! Отстраняйте пожизненно! В добавок максимально возможный штраф и плюс год колонии, что бы другим не повадно было...
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