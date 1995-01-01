Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Телеграм-канал
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: угадайте футболиста по улыбке
    Тест: угадайте футболиста по улыбке
    2 Тест: готовы ли вы к плей-офф Лиги чемпионов?
    Тест: готовы ли вы к плей-офф Лиги чемпионов?
    3 Тест: какое решение примет футболист?
    Тест: какое решение примет футболист?

    КДК отстранил Гогниева на восемь матчей за стычку с арбитром. Хосонов пропустит четыре игры

    Главный тренер «Алании» Спартак Гогниев дисквалифицирован на восемь матчей за стычку с судьей Артемом Чистяковым после игры 27-го тура ФНЛ с «Томью» (2:3) по итогам заседания КДК РФС, которое состоялось сегодня, 3 марта.

    Полузащитник «Алании» Хетаг Хосонов, спровоцировавший массовую потасовку после финального свистка, дисквалифицирован на четыре матча.

    «За оскорбительное поведение в адрес официальных лиц матча, за умышленный толчок официального лица матча, угрозу причинения вреда официальному лицу матча и агрессивное поведение в адрес соперника – дисквалифицировать главного тренера ФК «Алания» Гогниева С.А. на 8 (восемь) матчей Первенства России по футболу и оштрафовать его на 300 000 (Триста тысяч) рублей.

    За агрессивное поведение в адрес соперника – дисквалифицировать футболиста ФК «Алания» Хосонова Х. на 4 (четыре) матча Первенства России по футболу», – приводит решение комиссии пресс-служба РФС.

    • Хосонов после финального свистка «совершил агрессивный толчок соперника с захватом его за футболку и заваливанием на газон футбольного поля».
    • Гогниеву грозил запрет на осуществление любой футбольной деятельности на срок от шести месяцев до двух лет и крупный штраф.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: сайт РФС

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 15:29
    Комментарии6
    ...
    • ...
      Рейтинг: +45612

      portero 44 минуты назад

      А за угрозв нельзя разве условнчк впаять??? Если наказание отстранение от игры это будет продолжаться, а вот с условняком язык в попу засунет.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +9

      karolinatymu 1 час назад

      Секс на одну ночь - без денег и отношений, это реально. Тысячи женщин хотят просто потрахаться (многие замужем). Все фото реальные, просто лайкай и сам увидишь что будет;), пользуйся -------- http://bit.do/bazax

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +9979

      paracetamol 1 час назад

      Развели чурок, может снять Аланию с первенства, будут знать как сибиряков обижать во главе с Сашей Кержаковым!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +19304

      bset 2 часа назад

      Пока люди будут платить мизерные штрафы и отделываться небольшой дисквалификацией, хамство будет продолжаться.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5862

      серега кашин 2 часа назад

      могли бы и пожежче наказать

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: -307

      Спартач80 4 часа назад

      "Полузащитник «Алании» Хетаг Хосонов, спровоцировавший массовую потасовку после финального свистка, дисквалифицирован на четыре мата."
      ================================
      Сурьёзное наказание=)))

      1
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    83334
    #3
    Рубик Докоян
    77180
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    66038
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru