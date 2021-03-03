КДК отстранил Гогниева на восемь матчей за стычку с арбитром. Хосонов пропустит четыре игры

Главный тренер «Алании» Спартак Гогниев дисквалифицирован на восемь матчей за стычку с судьей Артемом Чистяковым после игры 27-го тура ФНЛ с «Томью» (2:3) по итогам заседания КДК РФС, которое состоялось сегодня, 3 марта.

Полузащитник «Алании» Хетаг Хосонов, спровоцировавший массовую потасовку после финального свистка, дисквалифицирован на четыре матча.

«За оскорбительное поведение в адрес официальных лиц матча, за умышленный толчок официального лица матча, угрозу причинения вреда официальному лицу матча и агрессивное поведение в адрес соперника – дисквалифицировать главного тренера ФК «Алания» Гогниева С.А. на 8 (восемь) матчей Первенства России по футболу и оштрафовать его на 300 000 (Триста тысяч) рублей.

За агрессивное поведение в адрес соперника – дисквалифицировать футболиста ФК «Алания» Хосонова Х. на 4 (четыре) матча Первенства России по футболу», – приводит решение комиссии пресс-служба РФС.