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    «СЭ»: тренера «Алании» Гогниева могут дисквалифицировать на два года. Он ударил арбитра

    Главный тренер «Алании» Спартак Гогниев может быть отстранен от футбола на долгий срок после инцидента в матче 27-го тура ФНЛ с «Томью» (2:3)

    Наставник владикавказской команды получил красную карточку на 95-й минуте матча за нецензурные высказывания в адрес арбитра Артема Чистякова, а уже после финального свистка нанес ему удар в область живота. Соответствующую запись внес в протокол делегат матча.

    По информации «СЭ», после финального свистка в центре поля случилось стычка, инициатором которой был полузащитник «Алании» Хетаг Хосонов.

    Исходя из записей протокола, он «совершил агрессивный толчок соперника с захватом его за футболку и заваливанием на газон футбольного поля». Сообщается, что судья не успел показать Хосонову красную карточку, так как он успел «быстро покинуть поле».

    После этого конфликтная ситуация не затихла – судью начал оскорблять Гогниев. Он угрожал Чистякову физической расправой, а после нанес удар в область живота левой рукой.

    Материалы по данному делу, включая видеозапись, будут переданы в КДК РФС. Гогниеву грозит запрет на осуществление любой футбольной деятельности на срок от шести месяцев до двух лет и крупный штраф.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    28.02.2021 12:45
    Комментарии11
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      Рейтинг: +343

      RUSARM 28 февраля, 17:40

      Пожизненно надо,раз не умеет себя сдерживать!!!

      1
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      Рейтинг: +5172

      playsh 28 февраля, 17:15

      Такую сволочь надо пожизненно отлучать от футбола,от молодых ребят подальше.
      И в один хлев с Широковым,пусть друг другу жопы ногами обстукивают.

      4
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    • ...
      Рейтинг: +4484

      Cleaner 28 февраля, 15:24

      А Роман Широков будет ЗВЕЗДИТЬСЯ на канале у Канделаки! Пока такое возможно, эти "звезды", развращенные деньгами и безнаказанностью будут продолжать дубасить тех, кто им не нравится.

      6
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      Рейтинг: +1599

      altezzik 28 февраля, 14:52

      Вроде был эпизод, когда самого Гогниева избили, когда он был игроком. Неужели это не было для него уроком.

      2
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      Рейтинг: +8425

      Hektor 84 28 февраля, 14:34

      На колени этих чуреков!!!

      3
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      Рейтинг: +4484

      Cleaner > Hektor 84 28 февраля, 15:25

      Да при чем тут это. Мерзавцы есть в любой нации...

      4
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      Рейтинг: +5855

      серега кашин 28 февраля, 13:23

      садить и надолго и другие будут сдержанней

      9
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      Рейтинг: +1020

      кто там 28 февраля, 13:17

      обезьянкам голова что б кушать, руки что бы бить. дикари.

      6
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      Рейтинг: +20236

      DOCTOR PENALTY 28 февраля, 13:08

      Позор землякам Газзаева. А если серьёзно: за такие вещи надо дисквалифицировать пожизненно. Они своей "горячей кровью" достали уже всех.

      14
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      Рейтинг: +516

      dimar > DOCTOR PENALTY 28 февраля, 13:14

      тут и для полиции есть поле для деятельности

      5
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      Рейтинг: +4484

      Cleaner > DOCTOR PENALTY 28 февраля, 15:22

      Это не горячая кровь, а безнаказанность. Заниматься данным эпизодом должна полиция. А решение выносить - СУД. Широкова пожурили, вот вам и продолжение. Если штраф, то он должен соответствовать доходам игрока. Того же Широкова нужно было штрафовать миллионов на двадцать. Тогда бы и другие ГОРЯЧИЕ звезды притихли.

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