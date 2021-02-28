«СЭ»: тренера «Алании» Гогниева могут дисквалифицировать на два года. Он ударил арбитра

Главный тренер «Алании» Спартак Гогниев может быть отстранен от футбола на долгий срок после инцидента в матче 27-го тура ФНЛ с «Томью» (2:3)

Наставник владикавказской команды получил красную карточку на 95-й минуте матча за нецензурные высказывания в адрес арбитра Артема Чистякова, а уже после финального свистка нанес ему удар в область живота. Соответствующую запись внес в протокол делегат матча.

По информации «СЭ», после финального свистка в центре поля случилось стычка, инициатором которой был полузащитник «Алании» Хетаг Хосонов.

Исходя из записей протокола, он «совершил агрессивный толчок соперника с захватом его за футболку и заваливанием на газон футбольного поля». Сообщается, что судья не успел показать Хосонову красную карточку, так как он успел «быстро покинуть поле».

После этого конфликтная ситуация не затихла – судью начал оскорблять Гогниев. Он угрожал Чистякову физической расправой, а после нанес удар в область живота левой рукой.

Материалы по данному делу, включая видеозапись, будут переданы в КДК РФС. Гогниеву грозит запрет на осуществление любой футбольной деятельности на срок от шести месяцев до двух лет и крупный штраф.