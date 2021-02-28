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  • «СЭ»: тренера «Алании» Гогниева могут дисквалифицировать на два года. Он ударил арбитра

«СЭ»: тренера «Алании» Гогниева могут дисквалифицировать на два года. Он ударил арбитра

28 февраля 2021, 12:45
9

Главный тренер «Алании» Спартак Гогниев может быть отстранен от футбола на долгий срок после инцидента в матче 27-го тура ФНЛ с «Томью» (2:3)

Наставник владикавказской команды получил красную карточку на 95-й минуте матча за нецензурные высказывания в адрес арбитра Артема Чистякова, а уже после финального свистка нанес ему удар в область живота. Соответствующую запись внес в протокол делегат матча.

По информации «СЭ», после финального свистка в центре поля случилось стычка, инициатором которой был полузащитник «Алании» Хетаг Хосонов.

Исходя из записей протокола, он «совершил агрессивный толчок соперника с захватом его за футболку и заваливанием на газон футбольного поля». Сообщается, что судья не успел показать Хосонову красную карточку, так как он успел «быстро покинуть поле».

После этого конфликтная ситуация не затихла – судью начал оскорблять Гогниев. Он угрожал Чистякову физической расправой, а после нанес удар в область живота левой рукой.

Материалы по данному делу, включая видеозапись, будут переданы в КДК РФС. Гогниеву грозит запрет на осуществление любой футбольной деятельности на срок от шести месяцев до двух лет и крупный штраф.

  • «Алания» идет на шестом месте в ФНЛ.
  • «Томь» Кержакова – 21-я.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. ФНЛ Алания Томь Хосонов Хетаг Гогниев Спартак Чистяков Артем
Комментарии (9)
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DOCTOR PENALTY
1614506918
Позор землякам Газзаева. А если серьёзно: за такие вещи надо дисквалифицировать пожизненно. Они своей "горячей кровью" достали уже всех.
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кто там
1614507474
обезьянкам голова что б кушать, руки что бы бить. дикари.
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серега кашин
1614507801
садить и надолго и другие будут сдержанней
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Hektor 84
1614512067
На колени этих чуреков!!!
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altezzik
1614513177
Вроде был эпизод, когда самого Гогниева избили, когда он был игроком. Неужели это не было для него уроком.
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Plyash
1614521731
Такую сволочь надо пожизненно отлучать от футбола,от молодых ребят подальше. И в один хлев с Широковым,пусть друг другу жопы ногами обстукивают.
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RUSARM
1614523212
Пожизненно надо,раз не умеет себя сдерживать!!!
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serglider
1615060058
Наставник владикавказской команды получил красную карточку на 95-й минуте матча за нецензурные высказывания в адрес арбитра... Судья не успел показать Хосонову красную карточку за агрессивные действия, так как он успел «быстро покинуть поле»! Тут надо дисквалифицировать всю команду "Алания". Походу вменяемых игроков там не осталось, горячие парни пусть пасут овец у себя на Родине и не фиг лезть в футбол если не в ладах с собой и своими эмоциями. При чем это целая череда свинского отношения спортсменов и тренеров с Кавказа к судьям и соперникам! Это позорище для страны, которая не может обуздать этих животных! Массовые драки уже неотъемлемая часть любых соревнований где участвуют выходцы с Кавказа, при чем зачастую в потасовки вступают не только спортсмены, но и зрители: соревнование по греко-римской борьбе, боях без правил, футбол... и ничего! Хватит наказывать отдельных спортсменов и тренеров! Необходимо наказывайте целые федерации республик отстранением от всех соревнований, не приглашайте их спортсменов на соревнования, отстраняйте пожизненно виновных, лишайте званий и премиальных, штрафуйте по полной программе... сажайте в места не столь отдаленные на год и более... Чем дольше спортивные федерации жуют сопли и тянут с реальным и жестким наказанием виновных, тем больше распоясываются эти хамы!
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