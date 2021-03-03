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  • «РБ-Спорт»: Галицкий сократил личные вложения в «Краснодар» почти на 350 миллионов рублей

«РБ-Спорт»: Галицкий сократил личные вложения в «Краснодар» почти на 350 миллионов рублей

3 марта 2021, 16:50
17

Владелец «Краснодара» Сергей Галицкий вложил в клуб 1,21 миллиарда рублей личных средств в течение 2020 года.

По информации «РБ-Спорта», эта сумма почти на 350 миллионов рублей меньше той, которую Галицкий вложил в клуб в 2019-м году. Тогда прямые вложения акционеров клуба составили 1,556 миллиарда рублей.

Выручка «Краснодара» по сравнению с 2019-м годом упала почти вдвое и составила 1,47 миллиарда рублей.

  • «Краснодар» идет на восьмом месте в РПЛ.
  • Галицкий создал клуб 13 лет назад.

Источник: «РБ-Спорт»
Россия. Премьер-лига Краснодар Галицкий Сергей
Комментарии (17)
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slavа0508
1614780128
Это понятно,во первых пандемия ударила по выручке самого клуба,во вторых сейчас у Галицкого сократился бизнес,Магниты что то приносили,,,,,
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derrik2000
1614780345
Теперь уже стало понятно, почему Мусаев тренирует отличный клуб ПФЛ и другая экономия.
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Боцман59rus
1614780691
Вполне объяснимая ситуация, на фоне событий, происходящих в мире, пытаться высосать из этого сенсацию, или подвести общество к каким то выводам - идиотизм, или словесный онанизм, впрочем этим СМИ и занимаются, акцентируя внимание, на вполне закономерных вещах
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Retiremen_VMF
1614785079
Начались разговоры про деньги...
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paracetamol
1614785382
Недоходное это дело футбол. Тратишь, тратишь бабло, а все как в песок уходит. Только функционеры и игроки жируют так, что зажрались и играть не хотят! А ведь плюнет Галицай на это дело, кто их кормить-поить баксами будет?
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vladik12
1614786349
Наигрался. На 13 лет хватило.
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karolinatymu
1614786758
Сeкс 3нaкoмствa. Cнять любyю дeвкy и тpaxнyть тeпepь пpoще пpоcтoго - бeз дeнeг и oтнoшeний, эти дeвyшки пpocто любят сeкc и дaют вceгда, пoпрoбyй бecплaтнo]]] ----- https://fia.st/W309j5E
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portero
1614788317
В 2020 понятно мнижение доходов, гребаная пандемия и запреты, но обсиралово в ЕК это тоже недополученные деньги... ну зачем тогда эти иностранцы за бешенные бабки, если результата они не дают. Играли бы свои парни и больше бы порядка было...
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ySS
1614792031
Ну и что? Меньше 4 млн евров... Странно, конечно, что она упала при участии команды в ЛЧ...
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Lester84
1614792785
Оно и видно. Особенно по результатам игры команды. Галицкий по ходу 10 раз уже пожалел, что вложился в российский футбол
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