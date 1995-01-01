«РБ-Спорт»: Галицкий сократил личные вложения в «Краснодар» почти на 350 миллионов рублей

В 2020 понятно мнижение доходов, гребаная пандемия и запреты, но обсиралово в ЕК это тоже недополученные деньги... ну зачем тогда эти иностранцы за бешенные бабки, если результата они не дают. Играли бы свои парни и больше бы порядка было...
Владелец «Краснодара» Сергей Галицкий вложил в клуб 1,21 миллиарда рублей личных средств в течение 2020 года.
По информации «РБ-Спорта», эта сумма почти на 350 миллионов рублей меньше той, которую Галицкий вложил в клуб в 2019-м году. Тогда прямые вложения акционеров клуба составили 1,556 миллиарда рублей.
Выручка «Краснодара» по сравнению с 2019-м годом упала почти вдвое и составила 1,47 миллиарда рублей.
- «Краснодар» идет на восьмом месте в РПЛ.
- Галицкий создал клуб 13 лет назад.