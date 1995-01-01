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    «РБ-Спорт»: Галицкий сократил личные вложения в «Краснодар» почти на 350 миллионов рублей

    Владелец «Краснодара» Сергей Галицкий вложил в клуб 1,21 миллиарда рублей личных средств в течение 2020 года.

    По информации «РБ-Спорта», эта сумма почти на 350 миллионов рублей меньше той, которую Галицкий вложил в клуб в 2019-м году. Тогда прямые вложения акционеров клуба составили 1,556 миллиарда рублей.

    Выручка «Краснодара» по сравнению с 2019-м годом упала почти вдвое и составила 1,47 миллиарда рублей.

    • «Краснодар» идет на восьмом месте в РПЛ.
    • Галицкий создал клуб 13 лет назад.

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    Источник: «РБ-Спорт»

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    Сегодня, 16:50
    Комментарии11
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      Рейтинг: +45612

      portero 37 минут назад

      В 2020 понятно мнижение доходов, гребаная пандемия и запреты, но обсиралово в ЕК это тоже недополученные деньги... ну зачем тогда эти иностранцы за бешенные бабки, если результата они не дают. Играли бы свои парни и больше бы порядка было...

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      Рейтинг: +9

      karolinatymu 1 час назад

      Сeкс 3нaкoмствa. Cнять любyю дeвкy и тpaxнyть тeпepь пpoще пpоcтoго - бeз дeнeг и oтнoшeний, эти дeвyшки пpocто любят сeкc и дaют вceгда, пoпрoбyй бecплaтнo]]] ----- https://fia.st/W309j5E

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      Рейтинг: +5287

      vladik12 1 час назад

      Наигрался. На 13 лет хватило.

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      Рейтинг: +9979

      paracetamol 1 час назад

      Недоходное это дело футбол. Тратишь, тратишь бабло, а все как в песок уходит. Только функционеры и игроки жируют так, что зажрались и играть не хотят! А ведь плюнет Галицай на это дело, кто их кормить-поить баксами будет?

      2
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      Рейтинг: -1198

      Бoрат > paracetamol 1 час назад

      А нам по хрену , ведь Зенит такая проблема не волнует . Гыгыгы .

      1
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      Рейтинг: +1571

      Retiremen_VMF 1 час назад

      Начались разговоры про деньги...

      1
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      Рейтинг: +2726

      Бомбардиръ 2 часа назад

      На одного конкурента за золото РПЛ стало меньше.

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      Рейтинг: +20863

      Боцман59rus 2 часа назад

      Вполне объяснимая ситуация, на фоне событий, происходящих в мире, пытаться высосать из этого сенсацию, или подвести общество к каким то выводам - идиотизм, или словесный онанизм, впрочем этим СМИ и занимаются, акцентируя внимание, на вполне закономерных вещах

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      Рейтинг: +14261

      derrik2000 2 часа назад

      Теперь уже стало понятно, почему Мусаев тренирует отличный клуб ПФЛ и другая экономия.

      0
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      Рейтинг: +17483

      slavutiq70 2 часа назад

      Это понятно,во первых пандемия ударила по выручке самого клуба,во вторых сейчас у Галицкого сократился бизнес,Магниты что то приносили,,,,,

      3
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      Рейтинг: +1310

      Parham > slavutiq70 1 час назад

      А как же норм доходы от ЛЧ? И при том в евро?

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