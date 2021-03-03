«РБ-Спорт»: Галицкий сократил личные вложения в «Краснодар» почти на 350 миллионов рублей

Владелец «Краснодара» Сергей Галицкий вложил в клуб 1,21 миллиарда рублей личных средств в течение 2020 года.

По информации «РБ-Спорта», эта сумма почти на 350 миллионов рублей меньше той, которую Галицкий вложил в клуб в 2019-м году. Тогда прямые вложения акционеров клуба составили 1,556 миллиарда рублей.

Выручка «Краснодара» по сравнению с 2019-м годом упала почти вдвое и составила 1,47 миллиарда рублей.