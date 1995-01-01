Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Наши соцсети
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест, который взбесит Роналду. Это исландский футболист, вулкан или река?
    Тест, который взбесит Роналду. Это исландский футболист, вулкан или река?
    2 Тест: как хорошо вы знаете звезд «Кубка Легенд»
    Тест: как хорошо вы знаете звезд «Кубка Легенд»
    3 Тест: узнаете ли вы новый «Манчестер Юнайтед»?
    Тест: узнаете ли вы новый «Манчестер Юнайтед»?

    Матчи 21-го тура РПЛ начнутся с минуты молчания в память о Розанове

    Сегодня умер комментатор Юрий Розанов. Ему было 59 лет.

    Матчи 21-го тура чемпионата России начнутся с минуты молчания в его память. Об этом сообщила пресс-служба РПЛ.

    • У Розанова был рак. Он не комментировал с мая по ноябрь 2019 года.
    • В 2012 году Розанов был награжден премией ТЭФИ.

    Комментатор Розанов – о борьбе с онкологией: «Либо помру, либо буду работать»

    «В комментаторской супруга держала его за руку»: Генич рассказал, как Розанов комментировал матч Ирландия – Дания

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: РПЛ

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 12:32
    Комментарии5
    ...
    • ...
      Рейтинг: +2862

      m40 2 часа назад

      Жаль, грамотный комментатор. У меня он ассоциируется с АПЛ.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1339

      Fin035 2 часа назад

      Светлая память!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +909

      AЛЕКС73 3 часа назад

      Вечная память ! Отличный комментатор...........Помним !

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3111

      raritet 4 часа назад

      Прекрасный был человек и комментатор. Царствие небесное!

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6405

      Alekxei Z. 5 часов назад

      Царство небесное..

      2
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    83334
    #3
    Рубик Докоян
    77180
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    66038
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru