Матчи 21-го тура РПЛ начнутся с минуты молчания в память о Розанове

Жаль, грамотный комментатор. У меня он ассоциируется с АПЛ.
Сегодня умер комментатор Юрий Розанов. Ему было 59 лет.
Матчи 21-го тура чемпионата России начнутся с минуты молчания в его память. Об этом сообщила пресс-служба РПЛ.
- У Розанова был рак. Он не комментировал с мая по ноябрь 2019 года.
- В 2012 году Розанов был награжден премией ТЭФИ.
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