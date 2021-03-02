«Реал» готов продать Варана в «Манчестер Юнайтед» этим летом

Защитник «Реала» Рафаэль Варан может продолжить карьеру в чемпионате Англии.
По информации Manchester Evening News, в «Реале» сомневаются, что Варан подпишет новое соглашение с клубом. Мадридцы готовы отпустить француза этим летом, чтобы выручить за него деньги.
«Манчестер Юнайтед» – главный претендент на футболиста. Английский клуб ищет центрального защитника в пару к Гарри Магуайру.
Ранее «МЮ» уже пробовал подписать Варана, но «Реал» не хотел отпускать француза, рассчитывая, что он подпишет новый контракт с клубом.
- Варан выступает за «Реал» с 2011 года.
- Его рыночная стоимость – 70 миллионов евро.
Источник: Manchester Evening News