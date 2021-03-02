«Реал» готов продать Варана в «Манчестер Юнайтед» этим летом

Защитник «Реала» Рафаэль Варан может продолжить карьеру в чемпионате Англии.

По информации Manchester Evening News, в «Реале» сомневаются, что Варан подпишет новое соглашение с клубом. Мадридцы готовы отпустить француза этим летом, чтобы выручить за него деньги.

«Манчестер Юнайтед» – главный претендент на футболиста. Английский клуб ищет центрального защитника в пару к Гарри Магуайру.

Ранее «МЮ» уже пробовал подписать Варана, но «Реал» не хотел отпускать француза, рассчитывая, что он подпишет новый контракт с клубом.