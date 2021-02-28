АПЛ. Голы и ассист Бэйла принесли «Тоттенхэму» крупную победу над «Бернли»

«Тоттенхэм» дома разгромил «Бернли». В трех голах поучаствовал арендованный у мадридского «Реала» Гарет Бэйл.
Лукас Моура в последних двух матчах АПЛ забил два гола. В предыдущих этому 18 встречах бразилец забил один гол.
Хын-Мин Сон стал первым с октября 2011 года игроком, который в матче АПЛ сделал два голевых паса на Гарета Бэйла. Тогда два ассиста на валлийца оформил Аарон Леннон.
Бэйл в последних четырех матчах за «Тоттенхэм» поучаствовал в восьми голах.
Чемпионат Англии. АПЛ. 26-й тур
Тоттенхэм – Бернли – 4:0 (3:0)
Голы: 1:0 – Бэйл, 2; 2:0 – Кейн, 15; 3:0 – Моура, 31; 4:0 – Бэйл, 55.
Источник: Бомбардир.ру