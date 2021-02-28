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    АПЛ. Голы и ассист Бэйла принесли «Тоттенхэму» крупную победу над «Бернли»

    «Тоттенхэм» дома разгромил «Бернли». В трех голах поучаствовал арендованный у мадридского «Реала» Гарет Бэйл.

    Лукас Моура в последних двух матчах АПЛ забил два гола. В предыдущих этому 18 встречах бразилец забил один гол.

    Хын-Мин Сон стал первым с октября 2011 года игроком, который в матче АПЛ сделал два голевых паса на Гарета Бэйла. Тогда два ассиста на валлийца оформил Аарон Леннон.

    Бэйл в последних четырех матчах за «Тоттенхэм» поучаствовал в восьми голах.

    Чемпионат Англии. АПЛ. 26-й тур

    Тоттенхэм – Бернли – 4:0 (3:0)

    Голы: 1:0 – Бэйл, 2; 2:0 – Кейн, 15; 3:0 – Моура, 31; 4:0 – Бэйл, 55.

    Календарь АПЛ

    Турнирная таблица АПЛ

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Бомбардир.ру

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    28.02.2021 19:13
    Комментарии3
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      Рейтинг: +83333

      zigbert 1 марта, 15:40

      Разыгрался Бэйл в последнее время. Может сумеет его выкупить Тоттенхэм?

      1
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      Рейтинг: +235

      red-white fox 1 марта, 06:14

      Бэйл проснулся и решил поработать на контракт в Тоттенхэме.

      1
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      Рейтинг: +323

      Aleksey! 28 февраля, 19:37

      Не сдаваться!!! Стремимся к первому месту.

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