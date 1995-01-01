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    «Тамбову» снова запретили регистрировать новых игроков

    Палата по разрешению споров РФС приняла решение наложить на «Тамбов» запрет на регистрацию футболистов.

    Неделю назад санкции временно сняли, чтобы у команды появилась возможность укомплектовать состав и доиграть сезон.

    Однако после закрытия зимнего трансферного окна запрет вернулся. Причина – невыплата зарплат игрокам.

    • «Тамбов» занимает последнее место в турнирной таблице РПЛ.
    • Клуб избежал банкротства благодаря вмешательству РФС и РПЛ.
    • Сегодня тамбовчане примут «Ротор» в 20-м туре чемпионата.

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    Источник: Официальный сайт РФС

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