«Тамбову» снова запретили регистрировать новых игроков

Палата по разрешению споров РФС приняла решение наложить на «Тамбов» запрет на регистрацию футболистов.

Неделю назад санкции временно сняли, чтобы у команды появилась возможность укомплектовать состав и доиграть сезон.

Однако после закрытия зимнего трансферного окна запрет вернулся. Причина – невыплата зарплат игрокам.

«Тамбов» занимает последнее место в турнирной таблице РПЛ.

Клуб избежал банкротства благодаря вмешательству РФС и РПЛ.

Сегодня тамбовчане примут «Ротор» в 20-м туре чемпионата.

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