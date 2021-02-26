Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Худяков – о «Тамбове»: «Есть только один вариант – переезд в Саранск. Власти Мордовии пошли навстречу»

Худяков – о «Тамбове»: «Есть только один вариант – переезд в Саранск. Власти Мордовии пошли навстречу»

26 февраля 2021, 12:58
5

Спортивный директор «Тамбова» Павел Худяков поделился мнением о будущем клуба.

«То, что команда доиграет сезон – это точно. Все деньги, которые сейчас будут приходить, пойдут на погашение долгов по зарплате и налоги. У нас есть партнер, который помогает, чтобы сейчас шла жизнедеятельность клуба – покупает билеты, оплачивает проживание и питание.

Все делается для того, чтобы сохранить команду. Мы прекрасно понимаем, что если бы снялись – это было бы все. Ребята бы не получили денег и под футбольным клубом «Тамбов» была бы подведена жирная черта.

Мы не сидим на месте и ведем переговоры – если за это время найдется инвестор, которому будет интересна команда и который сможет погасить долги и взять команду под свое крыло, тогда есть только один вариант – переезд в Саранск.

Власти Мордовии пошли нам навстречу – мы с ними нормально контактируем по поводу проведения матчей, руководство региона и министр спорта помогают нам.

Чтобы вести переговоры о переезде, нужно, чтобы от нас исходила какая-то конкретика. Как она у нас будет, мы начнем переговоры. Думаю, это будет до середины апреля», – цитирует Худякова ТАСС.

  • По итогам 19 туров «Тамбов» занимает последнее место в турнирной таблице РПЛ.
  • «Тамбов» договорился о бесплатной аренде нескольких футболистов, чтобы доиграть сезон.

Источник: ТАСС
Россия. Премьер-лига Тамбов
Комментарии (5)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
derrik2000
1614335295
Ну, прямо как в НХЛ: клуб банкротится - игроки переезжают в полном составе в другой город, где создаётся новая команда, которая в прежнем составе, но уже с другой "вывеской" играет в чемпионате. Как пример: "Меннесота норд старз" - "Даллас старз".
Ответить
Маленький
1614347170
Для кого этот клуб?
Ответить
yorgenbarenz
1614347861
Название следует немного скорректировать ,чтобы ублажить гостеприимных хозяев.Например:ФК "Мордовско-тамбовские волчары";"Мордовия-Т";"МордовцеменТ".
Ответить
RJM555
1614407499
скоро деньжат накопите и все будет хорошо
Ответить
Hektor 84
1614508666
Кому вы в засранске нужны? В Тамбове то не нужны.
Ответить
Главные новости
Гендиректор «Ростова» объяснил финансовые проблемы клуба
11:50
«Ливерпуль» повторит свой трансферный рекорд
11:41
Аршавин назвал игрока «Краснодара» без слабых мест – это не Кордоба
11:03
1
Галактионов назвал два требования для новичков «Локомотива»
10:40
4
Луис Энрике сделал заявление после трех подряд матчей «ПСЖ» без побед
10:29
2
Самый дорогой футболист «Милана» объявил об уходе из клуба
09:58
7
Роналдо выбыл на полтора месяца
09:48
Хиддинк отреагировал на слова президента УЕФА о снятии бана с России
09:36
3
Фото«Астон Вилла» совершила рекордный трансфер
08:45
1
Аршавин сказал, что подкосило «Зенит» на старте нового сезона
08:30
12
Все новости
Все новости
Где смотреть матч «Рубин» – «Динамо Мх»: во сколько прямая трансляция: 30 августа 2026
11:18
Где смотреть матч «Спартак» – «Оренбург»: во сколько прямая трансляция: 30 августа 2026
11:17
Где смотреть матч «Родина» – «Балтика»: во сколько прямая трансляция: 30 августа 2026
11:14
Аленичев прокомментировал переход Батракова в «Галатасарай»
10:16
Роналдо выбыл на полтора месяца
09:48
Хиддинк отреагировал на слова президента УЕФА о снятии бана с России
09:36
3
Овчинников: «Свободу Талалаеву!»
08:59
6
Аршавин сказал, что подкосило «Зенит» на старте нового сезона
08:30
12
Карседо описал Угальде двумя прилагательными
01:35
1
«Бешикташ» не оставляет попыток купить Кисляка
01:28
1
Игрок «Акрона» – о травме Кисляка: «Он сам попал на мое колено»
00:53
2
Тренер ЦСКА объяснил обратную замену в матче с «Акроном»
00:32
5
«Зенит» с приключениями добрался до Воронежа
00:11
7
Карседо анонсировал продление контракта с лидером «Спартака»
Вчера, 22:55
6
Игдисамов обратился к игрокам ЦСКА после спасения в матче с «Акроном»
Вчера, 22:39
2
ФотоЛига 1 восхищена сейвом Сафонова
Вчера, 22:25
Кисляк прокомментировал свою травму
Вчера, 22:03
3
Выявлен тренер РПЛ, который «потерял берега»
Вчера, 21:49
3
ФотоСафонов едва не получил курьезную травму на разминке
Вчера, 21:39
1
Потерялся 4-кратный чемпион России в составе «Спартака»
Вчера, 21:20
3
Экс-игрок «Спартака» рассказал, действительно ли Федуна охраняли пулеметчики
Вчера, 21:12
1
Перед Кисляком извинились за нанесенную травму
Вчера, 20:57
Игдисамов прокомментировал спасение ЦСКА в матче с «Акроном»
Вчера, 20:51
9
Мнение тренера «Акрона» об упущенной победе над ЦСКА
Вчера, 20:31
4
Врач ЦСКА прокомментировал травму Кисляка
Вчера, 20:15
РПЛ. ЦСКА спасся в матче с «Акроном» (2:2)
Вчера, 19:56
41
ФотоЦСКА устроил акцию в поддержку Баринова
Вчера, 19:51
1
Гончаренко определил свою самую большую ошибку в ЦСКА
Вчера, 19:25
2
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+