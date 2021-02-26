Худяков – о «Тамбове»: «Есть только один вариант – переезд в Саранск. Власти Мордовии пошли навстречу»

Спортивный директор «Тамбова» Павел Худяков поделился мнением о будущем клуба.

«То, что команда доиграет сезон – это точно. Все деньги, которые сейчас будут приходить, пойдут на погашение долгов по зарплате и налоги. У нас есть партнер, который помогает, чтобы сейчас шла жизнедеятельность клуба – покупает билеты, оплачивает проживание и питание.

Все делается для того, чтобы сохранить команду. Мы прекрасно понимаем, что если бы снялись – это было бы все. Ребята бы не получили денег и под футбольным клубом «Тамбов» была бы подведена жирная черта.

Мы не сидим на месте и ведем переговоры – если за это время найдется инвестор, которому будет интересна команда и который сможет погасить долги и взять команду под свое крыло, тогда есть только один вариант – переезд в Саранск.

Власти Мордовии пошли нам навстречу – мы с ними нормально контактируем по поводу проведения матчей, руководство региона и министр спорта помогают нам.

Чтобы вести переговоры о переезде, нужно, чтобы от нас исходила какая-то конкретика. Как она у нас будет, мы начнем переговоры. Думаю, это будет до середины апреля», – цитирует Худякова ТАСС.