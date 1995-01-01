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    Худяков – о «Тамбове»: «Есть только один вариант – переезд в Саранск. Власти Мордовии пошли навстречу»

    Спортивный директор «Тамбова» Павел Худяков поделился мнением о будущем клуба.

    «То, что команда доиграет сезон – это точно. Все деньги, которые сейчас будут приходить, пойдут на погашение долгов по зарплате и налоги. У нас есть партнер, который помогает, чтобы сейчас шла жизнедеятельность клуба – покупает билеты, оплачивает проживание и питание.

    Все делается для того, чтобы сохранить команду. Мы прекрасно понимаем, что если бы снялись – это было бы все. Ребята бы не получили денег и под футбольным клубом «Тамбов» была бы подведена жирная черта.

    Мы не сидим на месте и ведем переговоры – если за это время найдется инвестор, которому будет интересна команда и который сможет погасить долги и взять команду под свое крыло, тогда есть только один вариант – переезд в Саранск.

    Власти Мордовии пошли нам навстречу – мы с ними нормально контактируем по поводу проведения матчей, руководство региона и министр спорта помогают нам.

    Чтобы вести переговоры о переезде, нужно, чтобы от нас исходила какая-то конкретика. Как она у нас будет, мы начнем переговоры. Думаю, это будет до середины апреля», – цитирует Худякова ТАСС.

    • По итогам 19 туров «Тамбов» занимает последнее место в турнирной таблице РПЛ.
    • «Тамбов» договорился о бесплатной аренде нескольких футболистов, чтобы доиграть сезон.

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    Источник: ТАСС

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    Сегодня, 12:58
    Комментарии1
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      Рейтинг: +14158

      derrik2000 1 час назад

      Ну, прямо как в НХЛ: клуб банкротится - игроки переезжают в полном составе в другой город, где создаётся новая команда, которая в прежнем составе, но уже с другой "вывеской" играет в чемпионате.
      Как пример: "Меннесота норд старз" - "Даллас старз".

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