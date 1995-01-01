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    «Тамбов» платит зимним новичкам от 12,5 до 50 тысяч рублей в месяц

    Спортивный директор «Тамбова» Павел Худяков раскрыл размер зарплат для футболистов, присоединившихся к команде во время зимнего трансферного окна.

    «Мы платим [арендованным игрокам] 12,5-12,8 тысяч рублей, остальное платят их клубы. У тех ребят, которые пришли на контракт, зарплата не более 50 тысяч рублей», – сказал Худяков.

    • «Тамбов» занимает последнее место в турнирной таблице РПЛ.
    • Клуб избежал банкротства благодаря вмешательству РФС и РПЛ.
    • Сегодня тамбовчане примут «Ротор» в 20-м туре чемпионата.

    Худяков – о «Тамбове»: «Есть только один вариант – переезд в Саранск. Власти Мордовии пошли навстречу»

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: ТАСС

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    Сегодня, 14:41
    Комментарии5
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      Рейтинг: +45473

      portero 2 минуты назад

      Количество менеджеров и их зарплаты, почему неозвучены тайна???

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      Рейтинг: +3336

      rash1959 1 час назад

      Вот и ждите от них отдачи на 12 тысяч

      0
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      Рейтинг: +2278

      Fusballer 1 час назад

      У футболиста РПЛ завтрак в кафешках больше стоит.

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      Рейтинг: +129

      BlackMurderDeco 2 часа назад

      Чет мне кажется гонит он

      0
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      Рейтинг: +11584

      JTherry 2 часа назад

      ЗП маленькие, зато штрафы большие - 1 лимон за каждый матч, проведенный на стадионе в Саранске...

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