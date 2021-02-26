«Тамбов» платит зимним новичкам от 12,5 до 50 тысяч рублей в месяц

Спортивный директор «Тамбова» Павел Худяков раскрыл размер зарплат для футболистов, присоединившихся к команде во время зимнего трансферного окна.

«Мы платим [арендованным игрокам] 12,5-12,8 тысяч рублей, остальное платят их клубы. У тех ребят, которые пришли на контракт, зарплата не более 50 тысяч рублей», – сказал Худяков.

«Тамбов» занимает последнее место в турнирной таблице РПЛ.

Клуб избежал банкротства благодаря вмешательству РФС и РПЛ.

Сегодня тамбовчане примут «Ротор» в 20-м туре чемпионата.

Худяков – о «Тамбове»: «Есть только один вариант – переезд в Саранск. Власти Мордовии пошли навстречу»