Зарема Салихова – о Промесе: «Продажа Кокорина позволила пригласить нашу легенду»

Зарема Салихова, подруга владельца «Спартака» Леонида Федуна, высказалась о возвращении в московский клуб полузащитника Квинси Промеса.
— Вас можно поздравить с трансфером Промеса? История получилась достаточно нервная.
— Клуб отлично поработал в это трансферное окно. Удалось на очень выгодных условиях приобрести Хендрикса и разгрузить платежную ведомость за счет продажи Кокорина, что позволило пригласить нашу легенду, Квинси Промеса.
— Что стало ключевым фактором возвращения Квинси?
— Ключевым фактором трансфера было желание самого игрока вернуться в «Спартак». Он сохранил любовь к клубу, в независимости от того, где выступал после своего ухода, и болельщики отвечают ему взаимностью.
— Главные цели клуба на трансферном рынке?
— Трансферная политика «Спартака» должна приносить результат и одновременно обязана быть эффективной с инвестиционной точки зрения. Это важно для Fair Play и доходной части бюджета клуба в условиях постоянно растущего курса евро.
- «Спартак» купил игрока у «Аякса» за 8,5 миллиона евро + бонусы до 2,5 миллиона.
- Промес подписал контракт со «Спартаком» на 3,5 года. Зарплата – 3,5 миллиона евро.
- Хавбек взял себе 24-й игровой номер.