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  • Зарема Салихова – о Промесе: «Продажа Кокорина позволила пригласить нашу легенду»

Зарема Салихова – о Промесе: «Продажа Кокорина позволила пригласить нашу легенду»

25 февраля 2021, 17:01
17

Зарема Салихова, подруга владельца «Спартака» Леонида Федуна, высказалась о возвращении в московский клуб полузащитника Квинси Промеса.

— Вас можно поздравить с трансфером Промеса? История получилась достаточно нервная.

— Клуб отлично поработал в это трансферное окно. Удалось на очень выгодных условиях приобрести Хендрикса и разгрузить платежную ведомость за счет продажи Кокорина, что позволило пригласить нашу легенду, Квинси Промеса.

— Что стало ключевым фактором возвращения Квинси?

— Ключевым фактором трансфера было желание самого игрока вернуться в «Спартак». Он сохранил любовь к клубу, в независимости от того, где выступал после своего ухода, и болельщики отвечают ему взаимностью.

— Главные цели клуба на трансферном рынке?

— Трансферная политика «Спартака» должна приносить результат и одновременно обязана быть эффективной с инвестиционной точки зрения. Это важно для Fair Play и доходной части бюджета клуба в условиях постоянно растущего курса евро.

  • «Спартак» купил игрока у «Аякса» за 8,5 миллиона евро + бонусы до 2,5 миллиона.
  • Промес подписал контракт со «Спартаком» на 3,5 года. Зарплата – 3,5 миллиона евро.
  • Хавбек взял себе 24-й игровой номер.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Спартак Промес Квинси
Комментарии (17)
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Fusballer
1614261810
3,5 ляма - столько должны платить всему клубу, а то и всей лиге.
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slavа0508
1614265105
Шла бы на кухню борщ варить,
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Ганнибал Лектор
1614265354
Ого! То есть не Титов, не Аленичев и не Тихонов. А Промес. Ок, все с вами ясно
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matvei_72
1614265544
Легенда Спартака-Квинси Промес? Ребята вы что?Федя Черенков -легенда, а Промес как пришел так и ушел, Спартак для него перевалочный пункт и не более...
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SpartakFirst064
1614265685
Только у нас наверное такое возможно, что бы большим клубом руководили девица спустившееся с подиума,без малейшего опыта,и на тебе сразу у руля команды,,,
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Рубинище
1614266240
Молодцы конечно- избавились от баласта Какорина-просто 5 балов . За очень небольшие деньги(8.5) вернули очень качественного футболиста, с опытом РПЛ. для сравнения мы у Краснодара Игнатьева взяли за 7-который только пенки забивает с Промесом не сравнить а деньги почти одинаковые. так что молодцы
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oyabun
1614268523
Так красиво расписаться в том, что клуб который мечтает быть на вершине футбольного Олимпа практически нищий в финансовом отношении, могут только фунционеры Спартака. С трудом за всё ТО нашкребли 8,5 млн. зелени на покупку Промеса, а если бы не продали Коко, так и этого не наскребли бы. Дожили!
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vladimir-7
1614269345
Думали что Зарема жена Леонида Федуна, оказалась его подругой, она и не знает настоящих легенд команды: Карпин, Титов, Аленичев и др., а у неё Промеж — легенда.
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DOCTOR PENALTY
1614272088
Вакансия для уголовников в клубе пустовала недолго. )
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Plyash
1614287876
Правильней будет сказать так - не купили бы эту бестолочь-Кокора,денег для Спартака сохранили бы больше,чем потратили на Промеса.Ещё бы и осталось.
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