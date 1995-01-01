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    Зарема Салихова – о Промесе: «Продажа Кокорина позволила пригласить нашу легенду»

    Зарема Салихова, подруга владельца «Спартака» Леонида Федуна, высказалась о возвращении в московский клуб полузащитника Квинси Промеса.

    — Вас можно поздравить с трансфером Промеса? История получилась достаточно нервная.

    — Клуб отлично поработал в это трансферное окно. Удалось на очень выгодных условиях приобрести Хендрикса и разгрузить платежную ведомость за счет продажи Кокорина, что позволило пригласить нашу легенду, Квинси Промеса.

    — Что стало ключевым фактором возвращения Квинси?

    — Ключевым фактором трансфера было желание самого игрока вернуться в «Спартак». Он сохранил любовь к клубу, в независимости от того, где выступал после своего ухода, и болельщики отвечают ему взаимностью.

    — Главные цели клуба на трансферном рынке?

    — Трансферная политика «Спартака» должна приносить результат и одновременно обязана быть эффективной с инвестиционной точки зрения. Это важно для Fair Play и доходной части бюджета клуба в условиях постоянно растущего курса евро.

    • «Спартак» купил игрока у «Аякса» за 8,5 миллиона евро + бонусы до 2,5 миллиона.
    • Промес подписал контракт со «Спартаком» на 3,5 года. Зарплата – 3,5 миллиона евро.
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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 17:01
    Комментарии6
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      Рейтинг: +10

      SpartakFirst064 8 секунд назад

      Только у нас наверное такое возможно, что бы большим клубом руководили девица спустившееся с подиума,без малейшего опыта,и на тебе сразу у руля команды,,,

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      Рейтинг: +655

      matvei_72 2 минуты назад

      Легенда Спартака-Квинси Промес? Ребята вы что?Федя Черенков -легенда, а Промес как пришел так и ушел, Спартак для него перевалочный пункт и не более...

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      Рейтинг: +3743

      Ганнибал Лектор 5 минут назад

      Ого! То есть не Титов, не Аленичев и не Тихонов. А Промес. Ок, все с вами ясно

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      Рейтинг: +17318

      slavutiq70 9 минут назад

      Шла бы на кухню борщ варить,

      1
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      Рейтинг: +26

      SLADE2020 53 минуты назад

      Лучше бы другую легенду пригласили - Видича. Он и сейчас лучше, чем эти три клоуна в центре будет.

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      Рейтинг: +2258

      Fusballer 1 час назад

      3,5 ляма - столько должны платить всему клубу, а то и всей лиге.

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