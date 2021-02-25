Жиру, Левандовски, Менди и Канселу – претенденты на звание лучшего игрока недели в ЛЧ

УЕФА назвал номинантов на звание лучшего игрока по итогам четырех матчей 1/8 финала Лиги чемпионов, состоявшихся на этой неделе.
Это Оливье Жиру из «Челси», Роберт Левандовски из «Баварии», Ферлан Менди из «Реала» и Жоау Канселу из «Манчестер Сити».
- Жиру и Менди забили победные голы в играх с «Атлетико» (1:0) и «Аталантой» (1:0) соответственно.
- Левандовски отличился в матче с «Лацио» (4:1).
- Канселу отдал ассист в поединке с менхенгладбахской «Боруссией» (2:0).
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Источник: Официальный сайт УЕФА