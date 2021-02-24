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    Госенс, Сапата, Муриэль – в старте «Аталанты»; Начо, Винисиус, Асенсио сыграют у «Реала»

    Стали известны стартовые составы команд на первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов между «Аталантой» и «Реалом».

    «Аталанта»: Голлини, Толои, Ромеро, Джимсити, Мехле, де Рон, Фройлер, Госенс, Пессина, Сапата, Муриэль.

    Запасные: Росси, Спортьелло, Шутало, Паломино, Ламмерс, Кальдара, Малиновский, Руджери, Миранчук, Иличич, Пашалич.

    «Реал»: Куртуа, Менди, Начо, Варан, Васкес, Модрич, Каземиро, Кроос, Винисиус, Иско, Асенсио.

    Запасные: Лунин, Альтубе, Диас, Аррибас, Бланко, Хуст, Дуро, Гутьеррес.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: УЕФА

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    24.02.2021 22:11
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