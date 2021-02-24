Госенс, Сапата, Муриэль – в старте «Аталанты»; Начо, Винисиус, Асенсио сыграют у «Реала»

Стали известны стартовые составы команд на первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов между «Аталантой» и «Реалом».

«Аталанта»: Голлини, Толои, Ромеро, Джимсити, Мехле, де Рон, Фройлер, Госенс, Пессина, Сапата, Муриэль.

Запасные: Росси, Спортьелло, Шутало, Паломино, Ламмерс, Кальдара, Малиновский, Руджери, Миранчук, Иличич, Пашалич.

«Реал»: Куртуа, Менди, Начо, Варан, Васкес, Модрич, Каземиро, Кроос, Винисиус, Иско, Асенсио.

Запасные: Лунин, Альтубе, Диас, Аррибас, Бланко, Хуст, Дуро, Гутьеррес.