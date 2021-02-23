Смертин: «Головин, наверное, сам думает об уходе из «Монако», но Саша – интроверт»

Бывший полузащитник «Челси» и сборной России Алексей Смертин высказался о будущем Александра Головина в «Монако».

«Франция — это отличный выбор. В Англию сложно попасть и удержаться там. Но во Франции тоже непросто. Когда мы с ним встречались, я спросил, в чем разница между российским и французским футболом? Он ответил, что тут все добегают. Он привык к пространству. Там пространства меньше, все действуют очень четко. Ему надо не бояться. В Англии футбол быстрее, интенсивнее и без промедлений. Там футбол, как марафон. Поэтому я всегда восхищался Канчельскисом.

Уход из «Монако»? Он сам, наверное, думает о переезде, но вопрос не в благоприятных условиях. Когда я его встречал, понял, что Саша — это, скорее, интроверт. Его не должны смущать условия. Это же футбол. Во Францию всегда можно вернуться пожить. Думаю, сейчас он еще голодный до футбола», — цитирует Смертина «Матч ТВ».