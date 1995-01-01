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    Степашин: «Не обязательно платить 20 миллионов за фамилию. Важно, чтобы человек любил «Динамо»

    Член совета директоров «Динамо» Сергей Степашин высказался о трансферной политике клуба.

    – Будут ли другие усиления команды, трансферное окно ведь еще не закрыто?

    – Когда будут, тогда и обсудим. Но в любом случае у нас очень хорошая скамейка запасных. Я вчера посмотрел, еще восемь человек могли спокойно выйти на поле и сыграть не хуже. Так мне представляется. Есть талантливый мальчик Захарян, есть другие толковые молодые ребята.

    А насчет усиления, мы должны сделать выводы из тех ошибок, которые были допущены раньше. Не обязательно платить 20 миллионов за фамилию. Важно, чтобы человек играл в футбол, любил «Динамо» и нашу страну. Вот тогда все и получится.

    • Летом 2019-го года «Динамо» купило нападающего Максимилиана Филиппа у дортмундской «Боруссии» за 20 миллионов евро.
    • «Динамо» вышло в четвертьфинал Кубка России, обыграв «Спартак» (2:0).
    • Москвичи идут на шестом месте в РПЛ.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «КП»

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