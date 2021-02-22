Степашин: «Не обязательно платить 20 миллионов за фамилию. Важно, чтобы человек любил «Динамо»

Член совета директоров «Динамо» Сергей Степашин высказался о трансферной политике клуба.

– Будут ли другие усиления команды, трансферное окно ведь еще не закрыто?

– Когда будут, тогда и обсудим. Но в любом случае у нас очень хорошая скамейка запасных. Я вчера посмотрел, еще восемь человек могли спокойно выйти на поле и сыграть не хуже. Так мне представляется. Есть талантливый мальчик Захарян, есть другие толковые молодые ребята.

А насчет усиления, мы должны сделать выводы из тех ошибок, которые были допущены раньше. Не обязательно платить 20 миллионов за фамилию. Важно, чтобы человек играл в футбол, любил «Динамо» и нашу страну. Вот тогда все и получится.