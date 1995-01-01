Чепчугов – о баннере фанатов ЦСКА: «Я плакал, как ребенок, которому не сменили памперс»

Та кому ты нужен гадости тебе писать! Пух на себя не накидывай! Молча бэчеков пожуй, зачем это на камеру снимать, а за тем выкладывать? Или ножичком баловаться, а потом нам рассказывать. Здоровый парень и дурью маешься! У людей у многих проблем выше крыши, еще и на тебя дурака внимание обращать.
Бывший вратарь ЦСКА Сергей Чепчугов отреагировал на баннер «Серега, мы с тобой», вывешенный болельщиками московского клуба на сегодняшнем матче 1/8 финала Кубка России со «СКА-Хабаровском» (2:0).
«Отдельное спасибо болельщикам ЦСКА! Я видел надпись на трибуне!
Я встал на колени и плакал, как маленький ребенок, которому не сменили памперс! Я не сфотографировал этот трогательный момент, я это запомню на всю жизнь! С победой сегодня.
Когда я коснулся сердцем семьи ЦСКА – это остается на всю жизнь! Большое спасибо всем, кто поддержал. И тем, кто гадости писал – не забуду» – написал Чепчугов в инстаграме.
- У Чепчугова была попытка суицида.
- Чепчугов с 2010 по 2017 принадлежал ЦСКА.
- Он завершил карьеру в 2018 году.