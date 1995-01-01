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    Чепчугов – о баннере фанатов ЦСКА: «Я плакал, как ребенок, которому не сменили памперс»

    Бывший вратарь ЦСКА Сергей Чепчугов отреагировал на баннер «Серега, мы с тобой», вывешенный болельщиками московского клуба на сегодняшнем матче 1/8 финала Кубка России со «СКА-Хабаровском» (2:0).

    «Отдельное спасибо болельщикам ЦСКА! Я видел надпись на трибуне!

    Я встал на колени и плакал, как маленький ребенок, которому не сменили памперс! Я не сфотографировал этот трогательный момент, я это запомню на всю жизнь! С победой сегодня.

    Когда я коснулся сердцем семьи ЦСКА – это остается на всю жизнь! Большое спасибо всем, кто поддержал. И тем, кто гадости писал – не забуду» – написал Чепчугов в инстаграме.

    • У Чепчугова была попытка суицида.
    • Чепчугов с 2010 по 2017 принадлежал ЦСКА.
    • Он завершил карьеру в 2018 году.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: инстаграм Сергея Чепчугова

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    Сегодня, 20:55
    Комментарии2
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      Рейтинг: +8315

      Hektor 84 1 час назад

      Та кому ты нужен гадости тебе писать! Пух на себя не накидывай! Молча бэчеков пожуй, зачем это на камеру снимать, а за тем выкладывать? Или ножичком баловаться, а потом нам рассказывать. Здоровый парень и дурью маешься! У людей у многих проблем выше крыши, еще и на тебя дурака внимание обращать.

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      Рейтинг: +3273

      Черкизовский Кот 1 час назад

      Энке и Иличич. Два противоположных примера борьбы с продолжительной депрессией. Первый прыгнул под поезд. Второй вернулся в игру и играет отлично.
      Пожелаем Серёге второй путь.

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