Чепчугов – о баннере фанатов ЦСКА: «Я плакал, как ребенок, которому не сменили памперс»

Бывший вратарь ЦСКА Сергей Чепчугов отреагировал на баннер «Серега, мы с тобой», вывешенный болельщиками московского клуба на сегодняшнем матче 1/8 финала Кубка России со «СКА-Хабаровском» (2:0).

«Отдельное спасибо болельщикам ЦСКА! Я видел надпись на трибуне!

Я встал на колени и плакал, как маленький ребенок, которому не сменили памперс! Я не сфотографировал этот трогательный момент, я это запомню на всю жизнь! С победой сегодня.

Когда я коснулся сердцем семьи ЦСКА – это остается на всю жизнь! Большое спасибо всем, кто поддержал. И тем, кто гадости писал – не забуду» – написал Чепчугов в инстаграме.

У Чепчугова была попытка суицида.

Чепчугов с 2010 по 2017 принадлежал ЦСКА.

Он завершил карьеру в 2018 году.