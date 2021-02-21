Mirror: Кейн – первый кандидат «ПСЖ» на случай ухода Мбаппе

«ПСЖ» готовится к варианту, что нападающий Килиан Мбаппе покинет клуб. Первым кандидатом ему на замену выбрал форвард «Тоттенхэма» Гарри Кейн.
Переговоры с Кейном начнутся, когда Мбаппе окончательно даст понять, что не будет продлевать контракт, истекающий летом 2022 года.
- В текущем сезоне Кейн провел 32 матча, забил 21 гол, сделал 14 результативных пасов.
- Главный тренер «ПСЖ» Маурисио Почеттино работал с Кейном в «Тоттенхэме».
- В отличие от лондонцев, «ПСЖ» выступает в Лиге чемпионов.
Источник: Mirror