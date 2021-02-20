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    «Чемпионат»: «Спартак» не будет выкупать Мозеса

    Игрок «Спартака» Виктор Мозес вернется летом в «Челси». Выкупать его руководство россиян не собирается и после кубкового матча с «Динамо» (0:2) еще больше уверовало в правильность решения.

    «Принципиальное решение уже принято», – сообщил источник.

    • Контракт Мозеса с лондонским клубом рассчитан до июня 2022 года.
    • В составе «Спартака» Мозес забил 1 гол и сделал 1 ассист в 10 матчах.
    • «Спартак» идет в РПЛ 3-м.

    Мозес: «Остаться в «Спартаке» или уйти? Я уже прилично поездил по арендам»

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    Источник: «Чемпионат»

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    20.02.2021 23:21
    Комментарии9
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      Рейтинг: +2815

      Из Твери Леха 14 минут назад

      кто следующий кандидат на побег?

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      Рейтинг: +8311

      Hektor 84 32 минуты назад

      И кто этот источник? Бабушки на лавочке в соседнем дворе? Больше похоже на выдумки журналюшек.

      0
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      Рейтинг: +13500

      alarm 46 минут назад

      круговорот зулусов в спартаке)

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +3405

      mutabor0992 56 минут назад

      Нафига его вообще брали?!?Баблишко отмыть?Он же якорь!Абрамович наверное,аж ссЫтся по ночам,что такой бутер сплавил.

      0
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      Рейтинг: +25894

      VVM1964 57 минут назад

      Давайте лета дождемся . Хотя конечно , пока не впечатляет , особенно сегодня .

      1
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      Рейтинг: +3405

      mutabor0992 > VVM1964 54 минуты назад

      А что будет летом?Гуталину живой воды подвезут?

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      Рейтинг: +25894

      VVM1964 > mutabor0992 46 минут назад

      А затем , что впереди еще 11 туров и подобные заявления по любому преждевременны и никому не нужны , да вообще - кто этот " источник " ?

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      Рейтинг: +3405

      mutabor0992 > VVM1964 39 минут назад

      Явно видно,что баклажан никакой.И это не по сегодняшнему матчу.А так любят "наши" клубы всякий бутер покупать.Для примера Ловрен.

      0
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      Рейтинг: +11

      A.l.e.x.777 1 час назад

      Не велика потеря. Особо ничего не показал. Вопрос какая схема будет у нового тренера.

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