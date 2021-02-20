«Чемпионат»: «Спартак» не будет выкупать Мозеса

Игрок «Спартака» Виктор Мозес вернется летом в «Челси». Выкупать его руководство россиян не собирается и после кубкового матча с «Динамо» (0:2) еще больше уверовало в правильность решения.

«Принципиальное решение уже принято», – сообщил источник.

Контракт Мозеса с лондонским клубом рассчитан до июня 2022 года.

В составе «Спартака» Мозес забил 1 гол и сделал 1 ассист в 10 матчах.

«Спартак» идет в РПЛ 3-м.

Мозес: «Остаться в «Спартаке» или уйти? Я уже прилично поездил по арендам»