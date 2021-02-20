Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

«Чемпионат»: «Спартак» не будет выкупать Мозеса

20 февраля 2021, 23:21
16

Игрок «Спартака» Виктор Мозес вернется летом в «Челси». Выкупать его руководство россиян не собирается и после кубкового матча с «Динамо» (0:2) еще больше уверовало в правильность решения.

«Принципиальное решение уже принято», – сообщил источник.

  • Контракт Мозеса с лондонским клубом рассчитан до июня 2022 года.
  • В составе «Спартака» Мозес забил 1 гол и сделал 1 ассист в 10 матчах.
  • «Спартак» идет в РПЛ 3-м.

Мозес: «Остаться в «Спартаке» или уйти? Я уже прилично поездил по арендам»

Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Англия. Премьер-лига Челси Спартак Мозес Виктор
Комментарии (16)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
A.l.e.x.777
1613855780
Не велика потеря. Особо ничего не показал. Вопрос какая схема будет у нового тренера.
Ответить
VVM1964
1613857580
Давайте лета дождемся . Хотя конечно , пока не впечатляет , особенно сегодня .
Ответить
mutabor0992
1613857640
Нафига его вообще брали?!?Баблишко отмыть?Он же якорь!Абрамович наверное,аж ссЫтся по ночам,что такой бутер сплавил.
Ответить
Hektor 84
1613859029
И кто этот источник? Бабушки на лавочке в соседнем дворе? Больше похоже на выдумки журналюшек.
Ответить
Из Твери Леха
1613860122
кто следующий кандидат на побег?
Ответить
Боцман59rus
1613863447
Башкир плодотворно отработал в Спартаке, а под конец и самолюбие Федуна потешил ,признавшись что ума не хватило. Гинер бы его за такое художество, выслал из страны, на пингвинах через море Лаптевых
Ответить
vladimir-7
1613887810
Мозес, это переодетый Думбия, а разве он может сыграть за спартак, Р. Абрамович знает кому заслать казачка.
Ответить
Taps
1613893950
Снова поезжайте в Африку, там много дешевых не гров.
Ответить
vladimir-7
1613894587
Мозес понравился всем, кроме спартака, на месте Р. Бабаева, можно было бы его арендовать и попробовать в ЦСКА.
Ответить
NewLife
1613898102
Очередной фейк от хейтеров Спартака.
Ответить
Главные новости
Галактионов назвал два требования для новичков «Локомотива»
10:40
1
Луис Энрике сделал заявление после трех подряд матчей «ПСЖ» без побед
10:29
Самый дорогой футболист «Милана» объявил об уходе из клуба
09:58
4
Роналдо выбыл на полтора месяца
09:48
Хиддинк отреагировал на слова президента УЕФА о снятии бана с России
09:36
2
Фото«Астон Вилла» совершила рекордный трансфер
08:45
1
Аршавин сказал, что подкосило «Зенит» на старте нового сезона
08:30
8
Спасение ЦСКА, россиянин может уехать в Саудовскую Аравию, жеребьевка ЛЕ и другие новости
02:01
«Бешикташ» не оставляет попыток купить Кисляка
01:28
1
ФотоЖена Сафонова с юмором отреагировала на курьез с участием мужа
00:59
1
Все новости
Все новости
Аленичев прокомментировал переход Батракова в «Галатасарай»
10:16
Овчинников: «Свободу Талалаеву!»
08:59
4
Аршавин сказал, что подкосило «Зенит» на старте нового сезона
08:30
8
Карседо описал Угальде двумя прилагательными
01:35
1
«Бешикташ» не оставляет попыток купить Кисляка
01:28
1
Игрок «Акрона» – о травме Кисляка: «Он сам попал на мое колено»
00:53
1
Тренер ЦСКА объяснил обратную замену в матче с «Акроном»
00:32
5
«Зенит» с приключениями добрался до Воронежа
00:11
6
Карседо анонсировал продление контракта с лидером «Спартака»
Вчера, 22:55
6
Игдисамов обратился к игрокам ЦСКА после спасения в матче с «Акроном»
Вчера, 22:39
2
ФотоЛига 1 восхищена сейвом Сафонова
Вчера, 22:25
Кисляк прокомментировал свою травму
Вчера, 22:03
3
Выявлен тренер РПЛ, который «потерял берега»
Вчера, 21:49
3
ФотоСафонов едва не получил курьезную травму на разминке
Вчера, 21:39
1
Потерялся 4-кратный чемпион России в составе «Спартака»
Вчера, 21:20
3
Экс-игрок «Спартака» рассказал, действительно ли Федуна охраняли пулеметчики
Вчера, 21:12
1
Перед Кисляком извинились за нанесенную травму
Вчера, 20:57
Игдисамов прокомментировал спасение ЦСКА в матче с «Акроном»
Вчера, 20:51
9
Мнение тренера «Акрона» об упущенной победе над ЦСКА
Вчера, 20:31
4
Врач ЦСКА прокомментировал травму Кисляка
Вчера, 20:15
РПЛ. ЦСКА спасся в матче с «Акроном» (2:2)
Вчера, 19:56
41
ФотоЦСКА устроил акцию в поддержку Баринова
Вчера, 19:51
1
Гончаренко определил свою самую большую ошибку в ЦСКА
Вчера, 19:25
2
Аршавин, ранее исключивший «Спартак» из топ-клубов, высказался о статусе команды
Вчера, 19:10
5
ФотоГуберниев: «Мои факапы на века, на десятилетия уж точно, гав-гав!»
Вчера, 18:57
11
Кисляк получил травму в матче с «Акроном»
Вчера, 18:49
6
Аленичев: «Если «Спартак» так продолжит, то вряд ли у «Зенита», «Краснодара» будут шансы»
Вчера, 18:34
22
Канчельскис: «Кто говорит, что РПЛ сильнее турецкой лиги, не разбирается в футболе»
Вчера, 18:22
7
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+