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  • Нидерланды приблизились к России в таблице коэффициентов УЕФА

Нидерланды приблизились к России в таблице коэффициентов УЕФА

19 февраля 2021, 11:38
19

Нидерланды сократили отставание от России в таблице коэффициентов УЕФА по итогам первых матчах матчей 1/8 финала Лиги чемпионов и 1/16 финала Лиги Европы.

Россия, идущая на седьмом месте, на этой неделе не набрала ни одного балла. Единственный представить страны «Краснодар» проиграл загребскому «Динамо» (2:3).

Расположившиеся на восьмой строчке Нидерланды приблизились к России на 0,400 балла благодаря победе «Аякса» над «Лиллем» (2:1). Отставание от России сократилось до 1,182 балла.

Португалия, идущая в рейтинге шестой, увеличила отрыв от России на 0,600 балла: «Порту» победил «Ювентус» (2:1), а «Бенфика» сыграла вничью с лондонским «Арсеналом» (1:1). Португалия оторвалась от России на 9,567 балла.

Шестая позиция в рейтинге позволяет делегировать в Лигу чемпионов три команды: две напрямую в группу, и одну – в квалификацию.

  • Португалия – на шестом месте с 47,949 балла.
  • Россия занимает седьмую строчку с 38,382 балла.
  • Нидерланды – восьмые с 37,200 балла.

Источник: Бомбардир.ру
Лига чемпионов Лига Европы Нидерланды Россия Португалия
Комментарии (19)
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Вомбат
1613724567
Увы, в конце этого года не только Нидерланды, но и Бельгия обойдут Россию. На следующий год Украина, Турция, Чехия и Греция. С этим уже ничего и никто не сможет сделать. Но если сейчас начать очевидные реформы, дальнейшее падение в пропасть можно остановить и лет через 5 начать повышение уровня росфтубола. В первую очередь надо убрать нелепое, дичайшее несоответствие зарплат футболистов и качества их игры. Такого безобразия нет даже в Саудовской Аравии и Катаре. Да и в Китае, с этим разобрались, хотя там такое несоответствие было только у легионеров (местные играли за три-четыре средних зарплаты).
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ilichkadr
1613724571
Россия, идущая на седьмом месте!!?? Мы впереди Нидерландов? Похоже, что составители таблицы коэффициентов УЕФА с головой не дружат.
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AZ
1613726685
Приблизились... Задача - ОБОГНАТЬ РПЛ уже в этом евро-сезоне!
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swot1205
1613727455
Вот так и выглядит россйиский футбол на дне европейского.
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Skull_Boy
1613727802
Даешь РПЛ в Лига конференций, да и там Зенит обосрется и не выйдет очередной раз из легкой группы
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Fusballer
1613728764
Скоро Андорра и Сан-Марино приблизятся.
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raritet
1613730320
Ну примерно , соответствует курсу Рубль- Евро.
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Хейтер Аларм
1613736926
Наше реальное место 12-14, спасибо чиновникам РФС и руководству Премьер Лиги, которые тянул российский футбол на дно
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_Marqella_
1613738063
Нормально,в этом сезоне обгонят...Да и не нужно нам много клубов, только позоримся...Будут три клуба играть Зенит,ЦСКА и Краснодар, вот и нормально будет...
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Dgad
1613805138
К сожалению это сейчас наш реальный уровень, вот только тогда пусть и зп получают такую как и в Нидерландах и Бельгии и Чехии. А то по зарплатам мы выше Португалии, а по игре на уровне Чехии
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