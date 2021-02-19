Нидерланды приблизились к России в таблице коэффициентов УЕФА

Нидерланды сократили отставание от России в таблице коэффициентов УЕФА по итогам первых матчах матчей 1/8 финала Лиги чемпионов и 1/16 финала Лиги Европы.

Россия, идущая на седьмом месте, на этой неделе не набрала ни одного балла. Единственный представить страны «Краснодар» проиграл загребскому «Динамо» (2:3).

Расположившиеся на восьмой строчке Нидерланды приблизились к России на 0,400 балла благодаря победе «Аякса» над «Лиллем» (2:1). Отставание от России сократилось до 1,182 балла.

Португалия, идущая в рейтинге шестой, увеличила отрыв от России на 0,600 балла: «Порту» победил «Ювентус» (2:1), а «Бенфика» сыграла вничью с лондонским «Арсеналом» (1:1). Португалия оторвалась от России на 9,567 балла.

Шестая позиция в рейтинге позволяет делегировать в Лигу чемпионов три команды: две напрямую в группу, и одну – в квалификацию.