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    Нидерланды приблизились к России в таблице коэффициентов УЕФА

    Нидерланды сократили отставание от России в таблице коэффициентов УЕФА по итогам первых матчах матчей 1/8 финала Лиги чемпионов и 1/16 финала Лиги Европы.

    Россия, идущая на седьмом месте, на этой неделе не набрала ни одного балла. Единственный представить страны «Краснодар» проиграл загребскому «Динамо» (2:3).

    Расположившиеся на восьмой строчке Нидерланды приблизились к России на 0,400 балла благодаря победе «Аякса» над «Лиллем» (2:1). Отставание от России сократилось до 1,182 балла.

    Португалия, идущая в рейтинге шестой, увеличила отрыв от России на 0,600 балла: «Порту» победил «Ювентус» (2:1), а «Бенфика» сыграла вничью с лондонским «Арсеналом» (1:1). Португалия оторвалась от России на 9,567 балла.

    Шестая позиция в рейтинге позволяет делегировать в Лигу чемпионов три команды: две напрямую в группу, и одну – в квалификацию.

    • Португалия – на шестом месте с 47,949 балла.
    • Россия занимает седьмую строчку с 38,382 балла.
    • Нидерланды – восьмые с 37,200 балла.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Бомбардир.ру

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    Сегодня, 11:38
    Комментарии23
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      Рейтинг: +3091

      raritet 29 минут назад

      Ну примерно , соответствует курсу Рубль- Евро.

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      Рейтинг: +2208

      Fusballer 55 минут назад

      Скоро Андорра и Сан-Марино приблизятся.

      0
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      Рейтинг: +11290

      Skull_Boy 1 час назад

      Даешь РПЛ в Лига конференций, да и там Зенит обосрется и не выйдет очередной раз из легкой группы

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      Рейтинг: +2128

      swot1205 1 час назад

      Вот так и выглядит россйиский футбол на дне европейского.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +2472

      AZ 1 час назад

      Приблизились... Задача - ОБОГНАТЬ РПЛ уже в этом евро-сезоне!

      0
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      Рейтинг: -66

      БУДУЛАЙ ГАЙКИН 1 час назад

      Пока нашим футболом правит газпром и вся мафия дюковская,так оно и будет.
      Все беды ведут с лазурятника голубого

      0
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      Рейтинг: -66

      БУДУЛАЙ ГАЙКИН 1 час назад

      спс бомжатнику лазурному гнилому

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      Рейтинг: +19186

      bset 1 час назад

      Ну ничего. Через 2 сезона перестанут учитываться очки успешного сезона 2017/18 годов. Тогда мы опустимся на 15-16 место. Будет наш чемпион в Лиге Чемпионов стартовать во второго квалификационного раунда, а остальные в Лиге Конфедераций будут тусоваться.

      4
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      Рейтинг: +2806

      Semenycch > bset 1 час назад

      Грустно твой коммент читать, но он написан со здравым смыслом. Как ужесточили лимит, наш клубный футбол еле ноги волочит.

      3
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      Рейтинг: +19186

      bset > Semenycch 1 час назад

      Я уже не надеюсь, что с лимитом что-то сделают. Единственный шанс, чтобы облегчить ситуацию без отмены лимита - это потолок зарплат. Тогда и клубы зашевелятся, чтобы развивать своих, и игроки чаще станут уезжать в Европу. Сейчас уехать в аутсайдер топового чемпионата никого не заставишь, только в топовую команду. А так будут с удовольствием уезжать за повышением зарплаты. А оставаться будут только те, кто мотивирован на результат, а не на большой контракт.

      1
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      Рейтинг: +2806

      Semenycch > bset 1 час назад

      Вернемся в 90-е?

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      Рейтинг: -985

      литлбой77 > Semenycch 1 час назад

      футбол российский деградирует !все кто были ниже нас поднимаются вверх ,а мы падаем и падаем в яму!

      0
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      ...
      Рейтинг: +6533

      Puddle > литлбой77 42 минуты назад

      Ты тоже деградируешь и падаешь в яму. Минус тебе, гыгыгы

      0
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      Рейтинг: +10063

      ilichkadr 2 часа назад

      Россия, идущая на седьмом месте!!?? Мы впереди Нидерландов?
      Похоже, что составители таблицы коэффициентов УЕФА с головой не дружат.

      1
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      Рейтинг: +2806

      Semenycch > ilichkadr 1 час назад

      Сам то понял, что написал? Таблицы коэффициентов УЕФА никто не составляет, в этих таблицах просто считаются очки завоеванные клубами.

      2
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      Рейтинг: +1591

      Алехсбургер. > Semenycch 1 час назад

      Братья,не ссорьтесь.
      вы оба хороши,каждый в своём..
      Просто недопонятие..

      0
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      Рейтинг: +10063

      ilichkadr > Semenycch 55 минут назад

      И что наши клубы, в отличие от голландских, завоевали?
      "в этих таблицах просто считаются очки завоеванные клубами"
      Ага, всё просто как шагомер считает шаги, вычисляет израсходованные калории и т.д.
      P.S. Я к тому, что коэффициенты с неба не падают в таблицу, а рассчитываются исходя из определенных критериев, которые придумали представители УЕФА. Отсюда и реплика. Вот мне и интересно с какого перепугу наши клубы лучше голландских? Из 25 матчей у российских команд одна победа. В прошлом сезоне аналогично.

      0
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      Рейтинг: +2806

      Semenycch > ilichkadr 48 минут назад

      Футбольные коэффициенты считается за период в 5 лет.

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      Рейтинг: +7410

      Вомбат 2 часа назад

      Увы, в конце этого года не только Нидерланды, но и Бельгия обойдут Россию. На следующий год Украина, Турция, Чехия и Греция. С этим уже ничего и никто не сможет сделать. Но если сейчас начать очевидные реформы, дальнейшее падение в пропасть можно остановить и лет через 5 начать повышение уровня росфтубола. В первую очередь надо убрать нелепое, дичайшее несоответствие зарплат футболистов и качества их игры. Такого безобразия нет даже в Саудовской Аравии и Катаре. Да и в Китае, с этим разобрались, хотя там такое несоответствие было только у легионеров (местные играли за три-четыре средних зарплаты).

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      Рейтинг: +2806

      Semenycch > Вомбат 1 час назад

      А ведь совсем недавно мы были конкурентами Франции и совсем немного им уступали.

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      Рейтинг: -985

      литлбой77 > Semenycch 1 час назад

      ну это было когда в РОССИИ думали о футболе больше,чем о том,как обогатиться за его счет!

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      Рейтинг: +6533

      Puddle > литлбой77 41 минуту назад

      сходи-ка в библиотеку, почитай книжки- научишься выражать свои скудные мысли более развернуто! И тут тебе МИНУС, пернатый! ГЫГЫГЫ

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