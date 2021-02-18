Холанд вышел на второе место среди лучших бомбардиров-норвежцев в ЛЧ

Нападающий дортмундской «Боруссии» Эрлинг Холанд оформил дубль в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов против «Севильи» (3:2).

Теперь в активе 20-летнего форварда 18 забитых мячей в играх главного еврокубка.

По этому показателю Холанд догнал Джона Карью и делит с ним второе место среди лучших бомбардиров-норвежцев в ЛЧ.

Рекордсменом пока остается бывший игрок «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннар Сульшер с 19 голами.

Холанд забил 18 голов в первых 13 матчах Лиги чемпионов. Это рекорд