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    Холанд забил 18 голов в первых 13 матчах Лиги чемпионов. Это рекорд

    В эти минуты проходит первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов между «Севильей» и дортмундской «Боруссией». Дубль оформил форвард гостей Эрлинг Холанд.

    У норвежца 18 голов в первых 13 встречах турнира. Это рекорд.

    Холанд также установил рекорд Лиги чемпионов по количеству матчей на первые десять голов за клуб в турнире. В «Боруссии» у него на них ушло семь матчей. Норвежец побил достижение Роя Макая, который свои первые десять голов ЛЧ за «Баварию» забил за десять игр.

    • Холанд в 20 лет за 13 матчей в ЛЧ забил на 7 голов больше, чем «Зенит» за 2 последних групповых этапа турнира.
    • Холанд лидирует в списке бомбардиров текущей Лиги чемпионов.
    • В списке бомбардиров сезона Бундеслиги Холанд идет 3-м (15 голов).

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    Источник: Бомбардир.ру

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