Холанд забил 18 голов в первых 13 матчах Лиги чемпионов. Это рекорд

В эти минуты проходит первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов между «Севильей» и дортмундской «Боруссией». Дубль оформил форвард гостей Эрлинг Холанд.

У норвежца 18 голов в первых 13 встречах турнира. Это рекорд.

Холанд также установил рекорд Лиги чемпионов по количеству матчей на первые десять голов за клуб в турнире. В «Боруссии» у него на них ушло семь матчей. Норвежец побил достижение Роя Макая, который свои первые десять голов ЛЧ за «Баварию» забил за десять игр.