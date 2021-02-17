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    «Ювентус» пропустил от «Порту» на второй минуте. В дебютной игре плей-офф ЛЧ забил Тареми

    В эти минуты проходит первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов между «Порту» и «Ювентусом». На второй минуте забил игрок хозяев Мехди Тареми.

    Для иранца это дебютная встреча в плей-офф Лиги чемпионов.

    Тареми забил на 63-й секунде. Это самый быстрый гол на стадии плей-офф Лиги чемпионов с апреля 2013 года, когда Давид Алаба («Бавария») на 24-й секунде забил в четвертьфинале «Ювентусу».

    • «Бомбардир» ведет прямую текстовую трансляцию матча в Португалии.
    • «Порту» купил форварда Тареми летом у «Риу Аве» за 5 миллионов евро.
    • В сезоне Примейры Тареми провел 19 матчей, забил 9 голов, сделал 7 результативных пасов.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Бомбардир.ру

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    17.02.2021 23:09
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