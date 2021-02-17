«Ювентус» пропустил от «Порту» на второй минуте. В дебютной игре плей-офф ЛЧ забил Тареми

В эти минуты проходит первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов между «Порту» и «Ювентусом». На второй минуте забил игрок хозяев Мехди Тареми.

Для иранца это дебютная встреча в плей-офф Лиги чемпионов.

Тареми забил на 63-й секунде. Это самый быстрый гол на стадии плей-офф Лиги чемпионов с апреля 2013 года, когда Давид Алаба («Бавария») на 24-й секунде забил в четвертьфинале «Ювентусу».

«Бомбардир» ведет прямую текстовую трансляцию матча в Португалии.

«Порту» купил форварда Тареми летом у «Риу Аве» за 5 миллионов евро.

В сезоне Примейры Тареми провел 19 матчей, забил 9 голов, сделал 7 результативных пасов.