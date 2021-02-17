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    Слуцкий: «Судей перестанут оскорблять, когда они начнут работать не на свой карман»

    Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий поделился мнением о ситуации с судейством в российском футболе.

    – Что нужно сделать для того, чтобы судей перестали оскорблять и начали уважать?

    — Отвечу вопросом на вопрос. Что нужно сделать работникам ДПС в нашей стране, чтобы их начали уважать?

    — Работать на обеспечение безопасности, а не…

    — Не на свой карман, правильно. Тоже самое нужно сделать российским судьям.

    — Была информация, что РФС хочет проверить семьи судей на соответствие зарплатам, которые есть у судей. Бред?

    — Все понимают, что в этой области вероятна коррупция. И каким образом она будет искореняться — мне неважно. Мне важно, чтобы она была искоренена.

    Я абсолютно спокойно отношусь к тому, что судьи ошибаются. Но я патологически не могу принять, когда ты внутри себя ощущаешь, что это не ошибка, а целенаправленные действия.

    Поэтому мне все равно, какими законными путями мы добьемся того, чтобы это ощущение не возникало. Дальше локальные ошибки арбитров не будут иметь никакого значения.

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    Источник: Sport24

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    Сегодня, 17:44
    Комментарии2
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      Рейтинг: +6349

      Puddle 33 секунды назад

      Правильно, дядя Лео, а работать не на свой карман они начнут когда? Праааавильно! Когда расформируют хрюкстак! гыгыгы

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      Рейтинг: +20559

      Боцман59rus 1 час назад

      Мы все на свой карман работаем, а судьи подневольные и действуют по указке сверху и виноваты лишь в том, что не хватает мужества послать и уволиться

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