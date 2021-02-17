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  • Слуцкий: «Судей перестанут оскорблять, когда они начнут работать не на свой карман»

Слуцкий: «Судей перестанут оскорблять, когда они начнут работать не на свой карман»

17 февраля 2021, 17:44
4

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий поделился мнением о ситуации с судейством в российском футболе.

– Что нужно сделать для того, чтобы судей перестали оскорблять и начали уважать?

— Отвечу вопросом на вопрос. Что нужно сделать работникам ДПС в нашей стране, чтобы их начали уважать?

— Работать на обеспечение безопасности, а не…

— Не на свой карман, правильно. Тоже самое нужно сделать российским судьям.

— Была информация, что РФС хочет проверить семьи судей на соответствие зарплатам, которые есть у судей. Бред?

— Все понимают, что в этой области вероятна коррупция. И каким образом она будет искореняться — мне неважно. Мне важно, чтобы она была искоренена.

Я абсолютно спокойно отношусь к тому, что судьи ошибаются. Но я патологически не могу принять, когда ты внутри себя ощущаешь, что это не ошибка, а целенаправленные действия.

Поэтому мне все равно, какими законными путями мы добьемся того, чтобы это ощущение не возникало. Дальше локальные ошибки арбитров не будут иметь никакого значения.

Слуцкий – о Мамаеве: «Что думает бабка, меня мало интересует. Река была пройдена, а дальше она исчезла»

Слуцкий – о работе в «Спартаке»: «Я не воспитанник ЦСКА, но понимаю, что такой симбиоз невозможен»

Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Россия. ФНЛ Россия
Комментарии (4)
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Боцман59rus
1613575214
Мы все на свой карман работаем, а судьи подневольные и действуют по указке сверху и виноваты лишь в том, что не хватает мужества послать и уволиться
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вальтер 79
1613583156
в точку попал Леня красава)))))))))
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Hektor 84
1613583264
Когда перестанут работать на газпром
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Вомбат
1613637760
Слуцкому конечно виднее, но мне кажется, что когда наши судьи подсуживают, они делают это из-под палки, а не ради кармана. Иностранные судьи, кстати подсуживают не реже, а в Испании даже чаще, но там это явно идет от клубных предпочтений. А у нас явно по команде сверху.
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