Слуцкий – о Мамаеве: «Что думает бабка, меня мало интересует. Река была пройдена, а дальше она исчезла»

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий высказался о полузащитнике «Ростова» Павле Мамаеве.

— Почему Павел Мамаев сказал, что вы для него не существуете?

— Я сейчас расскажу одну историю-притчу. Идут по лесу два пастуха, молодой и старый. Видят: стоит бабка, не может никак перейти реку. Старый пастух взял и перенес бабку. Бабка ни «спасибо», ни «до свидания» не сказала и ушла.

Идут они час, два, три. Молодой пастух говорит старому: «Слушай, бабка попалась какая-то бескультурная. Ни «спасибо», ни «до свидания» не сказала. Как же так?» А старый отвечает: «Знаешь, в чем между нами разница? Я бабку нес 10 секунд, а ты несешь ее уже 3 часа».

Потому что молодой про нее все думает и думает, а старый взял и за 10 секунд перенес и забыл. Для меня эта ситуация просто не существует. Река была пройдена, а дальше она исчезла. Я не мыслю в этом направлении. А что думает при этом бабка, меня это мало интересует.

Мамаев играл под руководством Слуцкого в ЦСКА.

Мамаев: «С мужской точки зрения я не уважаю Слуцкого. Для меня он – пустое место»