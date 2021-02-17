Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Главное за неделю
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: хорошо ли вы помните легионеров ЦСКА?
    Тест: хорошо ли вы помните легионеров ЦСКА?
    2 Тест: вы бы могли составить календарь РФПЛ?
    Тест: вы бы могли составить календарь РФПЛ?
    3 Угадай бывшего футболиста по новой профессии
    Угадай бывшего футболиста по новой профессии

    Слуцкий – о Мамаеве: «Что думает бабка, меня мало интересует. Река была пройдена, а дальше она исчезла»

    Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий высказался о полузащитнике «Ростова» Павле Мамаеве.

    — Почему Павел Мамаев сказал, что вы для него не существуете?

    — Я сейчас расскажу одну историю-притчу. Идут по лесу два пастуха, молодой и старый. Видят: стоит бабка, не может никак перейти реку. Старый пастух взял и перенес бабку. Бабка ни «спасибо», ни «до свидания» не сказала и ушла.

    Идут они час, два, три. Молодой пастух говорит старому: «Слушай, бабка попалась какая-то бескультурная. Ни «спасибо», ни «до свидания» не сказала. Как же так?» А старый отвечает: «Знаешь, в чем между нами разница? Я бабку нес 10 секунд, а ты несешь ее уже 3 часа».

    Потому что молодой про нее все думает и думает, а старый взял и за 10 секунд перенес и забыл. Для меня эта ситуация просто не существует. Река была пройдена, а дальше она исчезла. Я не мыслю в этом направлении. А что думает при этом бабка, меня это мало интересует.

    • Мамаев играл под руководством Слуцкого в ЦСКА.

    Мамаев: «С мужской точки зрения я не уважаю Слуцкого. Для меня он – пустое место»

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Sport24

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 14:50
    Комментарии7
    ...
    • ...
      Рейтинг: +45161

      portero 1 минуту назад

      Каждый видит что хочет и трактует как хочет...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2801

      Из Твери Леха 8 минут назад

      Слуцкому по рекам только и плыть, один черт не утонет. Ведь он так себя на евро16 охарактеризовал сам.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +19269

      silver29 19 минут назад

      Мне больше нравится притча когда молодой через речку к девкам купающимся рвется, а пожилой говорит и от сюда хорошо видно.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +20552

      Боцман59rus 33 минуты назад

      Для Мамаева пастух утонул в реке вместе с бабкой,
      А Слуцкий все притчи цитирует.
      Ну и кому из них двоих не п,о,к,у,й эта ситуация?

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2547

      neveldomha 44 минуты назад

      10 секунд нёс, а грыжу на вю жизнь заработал)))

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +330

      99-й 54 минуты назад

      Так и не понял кто река а кто бабка...)))

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +15525

      vladimir-7 1 час назад

      Удачная притча.

      1
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    82803
    #3
    Рубик Докоян
    77180
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    66038
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru