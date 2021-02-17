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  • Слуцкий – о Мамаеве: «Что думает бабка, меня мало интересует. Река была пройдена, а дальше она исчезла»

Слуцкий – о Мамаеве: «Что думает бабка, меня мало интересует. Река была пройдена, а дальше она исчезла»

17 февраля 2021, 14:50
8

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий высказался о полузащитнике «Ростова» Павле Мамаеве.

— Почему Павел Мамаев сказал, что вы для него не существуете?

— Я сейчас расскажу одну историю-притчу. Идут по лесу два пастуха, молодой и старый. Видят: стоит бабка, не может никак перейти реку. Старый пастух взял и перенес бабку. Бабка ни «спасибо», ни «до свидания» не сказала и ушла.

Идут они час, два, три. Молодой пастух говорит старому: «Слушай, бабка попалась какая-то бескультурная. Ни «спасибо», ни «до свидания» не сказала. Как же так?» А старый отвечает: «Знаешь, в чем между нами разница? Я бабку нес 10 секунд, а ты несешь ее уже 3 часа».

Потому что молодой про нее все думает и думает, а старый взял и за 10 секунд перенес и забыл. Для меня эта ситуация просто не существует. Река была пройдена, а дальше она исчезла. Я не мыслю в этом направлении. А что думает при этом бабка, меня это мало интересует.

  • Мамаев играл под руководством Слуцкого в ЦСКА.

Мамаев: «С мужской точки зрения я не уважаю Слуцкого. Для меня он – пустое место»

Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Ростов Рубин Мамаев Павел Слуцкий Леонид
Комментарии (8)
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vladimir-7
1613563401
Удачная притча.
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99-й
1613563879
Так и не понял кто река а кто бабка...)))
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neveldomha
1613564504
10 секунд нёс, а грыжу на вю жизнь заработал)))
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Боцман59rus
1613565156
Для Мамаева пастух утонул в реке вместе с бабкой, А Слуцкий все притчи цитирует. Ну и кому из них двоих не п,о,к,у,й эта ситуация?
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Из Твери Леха
1613566655
Слуцкому по рекам только и плыть, один черт не утонет. Ведь он так себя на евро16 охарактеризовал сам.
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portero
1613567033
Каждый видит что хочет и трактует как хочет...
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Hektor 84
1613570786
Леня что то сморозил. Сам то понял что?
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Вальдемар IV
1613584260
пельмень сам-то где сейчас, без чемоданов гинера даже халл не осиЛЛил
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