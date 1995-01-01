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    Мамаев: «С мужской точки зрения я не уважаю Слуцкого. Для меня он – пустое место»

    Полузащитник «Ростова» Павел Мамаев заявил, что не уважает главного тренера «Рубина» Леонида Слуцкого.

    «Слуцкий — это отдельная тема. В плюс или в минус? В минус. Плохо с ним вообще? Да... Я даже не знаю, что сказать. С мужской точки зрения я его не уважаю. Примеры не буду приводить. Я никогда не приму его как личность. То есть для меня он — пустое место.

    История о том, что Слуцкий в отеле позвал к себе в комнату, а я отказался, сказав что про него слухи ходят разные? Это все выдумки. Я причем не знаю, кто это выдумал, но рассказывают в таких красках, что когда читаю — самому смешно. Такой истории даже близко не было.

    Про то, что я сказал Слуцкому, какое он право имеет забирать мои деньги – было. Сумму не помню, а оштрафовал Слуцкий за желтую карточку, которая повлияла на то, что следующую игру я пропускал», — сказал Мамаев в интервью на ютуб-канале «КраСава».

    • Мамаев играл под руководством Слуцкого в ЦСКА.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Ютуб-канал «КраСава»

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    Сегодня, 17:44
    Комментарии7
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      Рейтинг: +185

      аларм дубль2 2 минуты назад

      ты еще дорасти до слуцкого!ты еще не личность!и что ты сделал в футболе?а слуцкий сделал в футболе многое!и не тебе судить об этом человеке футболер паша мамаев!

      0
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      Рейтинг: +15073

      silver29 7 минут назад

      ну так посмотри на него с женской точки

      2
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      Рейтинг: +12646

      derrik2000 19 минут назад

      "С мужской точки зрения я его не уважаю. Примеры не буду приводить. "

      Такое ощущение, что любовницы Слуцкого и Мамаева живут на одной лестничной клетке, дружат и периодически обмениваются мнениями о....., ну, сами понимаете......)))

      "Я никогда не приму его как личность. То есть для меня он — пустое место.".

      Ладно. В конце концов каждый волен иметь своё мнение.
      НО!
      Слуцкий, как человек обеспеченный, на свои собственные деньги строит НАИСОВРЕМЕННЕЙШУЮ футбольную школу на малой родине, в Волгограде: два футбольных поля, одно из которых под крышей, к ним всякие прибамбасы и т.. д. и т. п....

      А КАК Мамаев распоряжается своими деньгами?
      Понимаю, что не моё дело, понимаю...

      Но поступки Слуцкого всё таки как-то говорят о его гражданской позиции, как о личности, а, вот поступки Мамаева, в т. ч. после выхода из колонии, сами за себя говорят о его диаметрально противоположному от Слуцкого отношению к жизни и обществу.

      P.S. А то, что оштрафовал за полученную "жёлтую" и автоматический пропуск следующего матча - правильно сделал: ты подвёл команду.
      Имел, значит, полномочия.

      11
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      Рейтинг: +2489

      general.lizyukov 19 минут назад

      Пустое место критикует человека. Интересно.
      Слыш, расписной, тебя-то кто как личность воспринимает? Пустое место, что по жизни, что на поле. Никем не стал, зато гонору на десятерых.

      11
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      Рейтинг: +2284

      Genz 33 минуты назад

      Мужики пошумят,да помирятся.
      Понятно,что это ревность Мамаева к Дзюбе.
      Давно известно,что дружба Слуцкого с Дзюбой переросла в нечто большее. Щас сюда скину видом с их поцелуем

      1
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      Рейтинг: +8839

      paracetamol 34 минуты назад

      С мужской точки зрения я его не уважаю, когда он пригласил меня номер, оказалось, что не стоит - сказал Мамаев.

      0
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      Рейтинг: +1987

      FENIX-SL 36 минут назад

      а тебя кто как личность принимает? кокоша?

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