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  • Мамаев: «С мужской точки зрения я не уважаю Слуцкого. Для меня он – пустое место»

Мамаев: «С мужской точки зрения я не уважаю Слуцкого. Для меня он – пустое место»

26 октября 2020, 17:44
28

Полузащитник «Ростова» Павел Мамаев заявил, что не уважает главного тренера «Рубина» Леонида Слуцкого.

«Слуцкий — это отдельная тема. В плюс или в минус? В минус. Плохо с ним вообще? Да... Я даже не знаю, что сказать. С мужской точки зрения я его не уважаю. Примеры не буду приводить. Я никогда не приму его как личность. То есть для меня он — пустое место.

История о том, что Слуцкий в отеле позвал к себе в комнату, а я отказался, сказав что про него слухи ходят разные? Это все выдумки. Я причем не знаю, кто это выдумал, но рассказывают в таких красках, что когда читаю — самому смешно. Такой истории даже близко не было.

Про то, что я сказал Слуцкому, какое он право имеет забирать мои деньги – было. Сумму не помню, а оштрафовал Слуцкий за желтую карточку, которая повлияла на то, что следующую игру я пропускал», — сказал Мамаев в интервью на ютуб-канале «КраСава».

  • Мамаев играл под руководством Слуцкого в ЦСКА.

Источник: Ютуб-канал «КраСава»
Россия. Премьер-лига ЦСКА Рубин Ростов Мамаев Павел Слуцкий Леонид
Комментарии (28)
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general.lizyukov
1603724739
Пустое место критикует человека. Интересно. Слыш, расписной, тебя-то кто как личность воспринимает? Пустое место, что по жизни, что на поле. Никем не стал, зато гонору на десятерых.
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derrik2000
1603724781
"С мужской точки зрения я его не уважаю. Примеры не буду приводить. " Такое ощущение, что любовницы Слуцкого и Мамаева живут на одной лестничной клетке, дружат и периодически обмениваются мнениями о....., ну, сами понимаете......))) "Я никогда не приму его как личность. То есть для меня он — пустое место.". Ладно. В конце концов каждый волен иметь своё мнение. НО! Слуцкий, как человек обеспеченный, на свои собственные деньги строит НАИСОВРЕМЕННЕЙШУЮ футбольную школу на малой родине, в Волгограде: два футбольных поля, одно из которых под крышей, к ним всякие прибамбасы и т.. д. и т. п.... А КАК Мамаев распоряжается своими деньгами? Понимаю, что не моё дело, понимаю... Но поступки Слуцкого всё таки как-то говорят о его гражданской позиции, как о личности, а, вот поступки Мамаева, в т. ч. после выхода из колонии, сами за себя говорят о его диаметрально противоположному от Слуцкого отношению к жизни и обществу. P.S. А то, что оштрафовал за полученную "жёлтую" и автоматический пропуск следующего матча - правильно сделал: ты подвёл команду. Имел, значит, полномочия.
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CSKA57
1603725976
"С мужской точки зрения я его не уважаю...". Это же как нужно неудачно принять мяч головой, чтобы нести такую околесицу?
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Маленький
1603726109
Открытие, что на работе за косяки штрафуют. Спустился бы на землю уже, расписной
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river31
1603726221
Паша как был "недалеким", таким и остался. Ничто не учит.
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De_Frenki
1603726938
да Слуцкий за свои деньги держит Академию и строит стадион...а ты только синий стульями махать можешь и партаки на теле бить...фуфлыжник молчал бы в тряпочку
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Олег1204
1603727044
Обычное зековское ауешное быдло, рад что его из ЦСКА выперли
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ЮНик
1603727767
Обиделся на тренера, что оштрафовал за желтую карточку. Сразу вспомнился Жеглов из сериала: "А что тебе за это , Маня, талоны на усиленное питание?" Мало тебя штрафовали, распустился. потому и на зону попал. А обижаться - это вообще не по понятиям. Мужчины не обижаются. Но это мужчины...
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KPCC-SPB
1603728153
только недавно откинулся, баланду дырявой ложкой хлебал, а все туда же, опять понты колотит "расписной"
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Алекс636363
1603737148
мамаев, заткни свой язык себе в задницу. сидеть тебе еще не раз. сам-то как личность ноль, весь разрисованный, одни понты
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