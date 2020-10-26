Мамаев: «С мужской точки зрения я не уважаю Слуцкого. Для меня он – пустое место»

Полузащитник «Ростова» Павел Мамаев заявил, что не уважает главного тренера «Рубина» Леонида Слуцкого.

«Слуцкий — это отдельная тема. В плюс или в минус? В минус. Плохо с ним вообще? Да... Я даже не знаю, что сказать. С мужской точки зрения я его не уважаю. Примеры не буду приводить. Я никогда не приму его как личность. То есть для меня он — пустое место.

История о том, что Слуцкий в отеле позвал к себе в комнату, а я отказался, сказав что про него слухи ходят разные? Это все выдумки. Я причем не знаю, кто это выдумал, но рассказывают в таких красках, что когда читаю — самому смешно. Такой истории даже близко не было.

Про то, что я сказал Слуцкому, какое он право имеет забирать мои деньги – было. Сумму не помню, а оштрафовал Слуцкий за желтую карточку, которая повлияла на то, что следующую игру я пропускал», — сказал Мамаев в интервью на ютуб-канале «КраСава».