Слуцкий – о работе в «Спартаке»: «Я не воспитанник ЦСКА, но понимаю, что такой симбиоз невозможен»

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий рассказал, что не сможет возглавить «Спартак» из-за опыта работы в ЦСКА.

— Для вас, как для представителя ЦСКА, «ромбик» — это что-то запрещенное?

— Я не воспитанник ЦСКА. Но понимаю, что, скорее всего, такой симбиоз невозможен, учитывая мой бэкграунд.

Тем не менее, ромбик, квадратик или прямоугольник у человека на майке — мне абсолютно без разницы. Многие люди в профессиональной среде к этому относятся так же, как я. К большому сожалению для болельщиков.

Те считают, что футболисты и тренеры должны относиться к непримиримым соперникам так же, как и они. Но это не так. Условно, у Игоря Акинфеева лучший футбольный друг — это Саша Самедов.