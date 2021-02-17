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    Слуцкий – о работе в «Спартаке»: «Я не воспитанник ЦСКА, но понимаю, что такой симбиоз невозможен»

    Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий рассказал, что не сможет возглавить «Спартак» из-за опыта работы в ЦСКА.

    — Для вас, как для представителя ЦСКА, «ромбик» — это что-то запрещенное?

    — Я не воспитанник ЦСКА. Но понимаю, что, скорее всего, такой симбиоз невозможен, учитывая мой бэкграунд.

    Тем не менее, ромбик, квадратик или прямоугольник у человека на майке — мне абсолютно без разницы. Многие люди в профессиональной среде к этому относятся так же, как я. К большому сожалению для болельщиков.

    Те считают, что футболисты и тренеры должны относиться к непримиримым соперникам так же, как и они. Но это не так. Условно, у Игоря Акинфеева лучший футбольный друг — это Саша Самедов.

    • Слуцкий тренировал ЦСКА с 2009 по 2016 год.
    • Вместе с командой он стал трехкратным чемпионом России и двукратным обладателем Кубка.

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    Источник: Sport24

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    Комментарии4
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      Рейтинг: +5432

      subbotaspartak 1 час назад

      Где больше платят - там и ромб

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      Рейтинг: +5432

      subbotaspartak > subbotaspartak 1 час назад

      Где вообще тебе кто-то платит - там и родина.

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      Рейтинг: +20559

      Боцман59rus 1 час назад

      Раз уж пошла такая тема, расскажи Леня , сколько стоит сдать матч, например тренируя Уралан или Крылья, а то ты тут притчами сыплешь, да о работе в Спартаке и как тебя Гинер с Березуцкими уму разуму научили)))

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      Рейтинг: +13408

      alarm 1 час назад

      просто лёне стыдно за ромб, но из вежливости не сказал это вслух)

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