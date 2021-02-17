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  • Слуцкий – о работе в «Спартаке»: «Я не воспитанник ЦСКА, но понимаю, что такой симбиоз невозможен»

Слуцкий – о работе в «Спартаке»: «Я не воспитанник ЦСКА, но понимаю, что такой симбиоз невозможен»

17 февраля 2021, 17:24
7

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий рассказал, что не сможет возглавить «Спартак» из-за опыта работы в ЦСКА.

— Для вас, как для представителя ЦСКА, «ромбик» — это что-то запрещенное?

— Я не воспитанник ЦСКА. Но понимаю, что, скорее всего, такой симбиоз невозможен, учитывая мой бэкграунд.

Тем не менее, ромбик, квадратик или прямоугольник у человека на майке — мне абсолютно без разницы. Многие люди в профессиональной среде к этому относятся так же, как я. К большому сожалению для болельщиков.

Те считают, что футболисты и тренеры должны относиться к непримиримым соперникам так же, как и они. Но это не так. Условно, у Игоря Акинфеева лучший футбольный друг — это Саша Самедов.

  • Слуцкий тренировал ЦСКА с 2009 по 2016 год.
  • Вместе с командой он стал трехкратным чемпионом России и двукратным обладателем Кубка.

Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Спартак ЦСКА Рубин Слуцкий Леонид
Комментарии (7)
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Боцман59rus
1613575003
Раз уж пошла такая тема, расскажи Леня , сколько стоит сдать матч, например тренируя Уралан или Крылья, а то ты тут притчами сыплешь, да о работе в Спартаке и как тебя Гинер с Березуцкими уму разуму научили)))
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subbotaspartak
1613575582
Где больше платят - там и ромб
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вальтер 79
1613583288
шифранулся ЛЕНЯ ))))))))
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NewLife
1613588037
Это хорошо. Спартаку такие мурзилки не нужны.
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