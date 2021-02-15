Тренер «Тамбова» Первушин: «Скорее всего, Понсе с Ларссоном «Спартак» нам не отдаст»

Главный тренер «Тамбова» Сергей Первушин рассказал о ситуации в команде.

— Шли разговоры, что с пополнением вам еще могут подсобить и клубы премьер-лиги?

— Очень на это надеемся. У нас есть предварительная договоренность по поводу аренды с «Сочи», ЦСКА, «Спартаком», «Динамо», «Ростовом», «Рубином». Но перейти здесь к реальным шагам мы сможем после того, как нам разрешат дозаявку.

Это возможно только после того, как начнем гасить долги по зарплате. А времени осталось совсем ничего — после 25 февраля трансферное окно закрывается.

— Имена тех, кого могут отдать в аренду, знаете?

— Скорее всего, Понсе с Ларссоном «Спартак» нам не отдаст. А вот в то, что могут прийти футболисты с хорошей школой, которые хотят играть, верю. Потому хочу заранее поблагодарить коллег и руководителей клубов, которые с пониманием и по-человечески отнеслись к нашей ситуации.

— Да, но ведь арендованным платить надо...

— Есть договоренность, что это возьмут на себя их клубы. А мы сделаем все, чтобы арендованные футболисты получили максимум игровой практики. Такой вариант может принести взаимную пользу и в футболе не редкость.

По информации телеграм-канала «Мутко против», РФС и РПЛ удалось найти на финансирование «Тамбова» около 300 миллионов рублей.

Ранее сообщалось, что игроки клуба готовы простить «Тамбову» 30% долгов по зарплате.

Клубы РПЛ обсудят ситуацию с «Тамбовом» на общем собрании 16 февраля