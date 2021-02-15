Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Тренер «Тамбова» Первушин: «Скорее всего, Понсе с Ларссоном «Спартак» нам не отдаст»

Тренер «Тамбова» Первушин: «Скорее всего, Понсе с Ларссоном «Спартак» нам не отдаст»

15 февраля 2021, 18:35
9

Главный тренер «Тамбова» Сергей Первушин рассказал о ситуации в команде.

— Шли разговоры, что с пополнением вам еще могут подсобить и клубы премьер-лиги?

— Очень на это надеемся. У нас есть предварительная договоренность по поводу аренды с «Сочи», ЦСКА, «Спартаком», «Динамо», «Ростовом», «Рубином». Но перейти здесь к реальным шагам мы сможем после того, как нам разрешат дозаявку.

Это возможно только после того, как начнем гасить долги по зарплате. А времени осталось совсем ничего — после 25 февраля трансферное окно закрывается.

— Имена тех, кого могут отдать в аренду, знаете?

— Скорее всего, Понсе с Ларссоном «Спартак» нам не отдаст. А вот в то, что могут прийти футболисты с хорошей школой, которые хотят играть, верю. Потому хочу заранее поблагодарить коллег и руководителей клубов, которые с пониманием и по-человечески отнеслись к нашей ситуации.

— Да, но ведь арендованным платить надо...

— Есть договоренность, что это возьмут на себя их клубы. А мы сделаем все, чтобы арендованные футболисты получили максимум игровой практики. Такой вариант может принести взаимную пользу и в футболе не редкость.

  • По информации телеграм-канала «Мутко против», РФС и РПЛ удалось найти на финансирование «Тамбова» около 300 миллионов рублей.
  • Ранее сообщалось, что игроки клуба готовы простить «Тамбову» 30% долгов по зарплате.

Клубы РПЛ обсудят ситуацию с «Тамбовом» на общем собрании 16 февраля

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Спартак Тамбов Понсе Эсекьель Ларссон Джордан
Комментарии (9)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Боцман59rus
1613404664
ЦирК
Ответить
rash1959
1613404715
Съедят и эту халявную подачку, к весне опять с протянутой рукой на паперть выйдут. Логичней было бы пристрелить, чтобы не мучились.
Ответить
VVM1964
1613406949
А ты на них " губу раскатал " ? )
Ответить
derrik2000
1613407858
А зачем голословно рассуждать о том, кого отдаст Спартак, например, или не отдаст Тамбову для завершения чемпионата???? Напишите обращение ко всем клубам первой шестёрки с просьбой отдать им в аренду (с правом последующего выкупа))))))))))))) ) тех или иных игроков и ждите, что вам ответят. Может, Спартак и Понсе, Ларсона и Селихова отдадут, Зенит - Полено сбагрит, Динамо, например, Лесового, ЦСКА - Чалова и Васина, а Краснодар - Классона, Берга и кого-то из защитников. А то ещё ни к кому не обратились, а уже рассуждают... )))
Ответить
piligrim1986
1613409992
рошу и илюшу вам
Ответить
NewLife
1613410552
Просите игрочишку и его подружку, не забудьте только дезинфекцию и дезинсекцию сделать, когда приедут.
Ответить
alp
1613419746
Надо обязать спартак отдать бесплатно понсе и ларсона в качестве шефской помощи в тамбов, а тамбов будет дурак если не впарит парочку в аренду, например в динамо
Ответить
Дядя Серёжа
1613437588
"Пахтакор" Ташкент разбился - игроками делились помню. А прос.авшим, проворовавшим, профукавшим футбол - не помню...
Ответить
Главные новости
Самый дорогой футболист «Милана» объявил об уходе из клуба
09:58
Роналдо выбыл на полтора месяца
09:48
Хиддинк отреагировал на слова президента УЕФА о снятии бана с России
09:36
2
Фото«Астон Вилла» совершила рекордный трансфер
08:45
Аршавин сказал, что подкосило «Зенит» на старте нового сезона
08:30
5
Спасение ЦСКА, россиянин может уехать в Саудовскую Аравию, жеребьевка ЛЕ и другие новости
02:01
«Бешикташ» не оставляет попыток купить Кисляка
01:28
ФотоЖена Сафонова с юмором отреагировала на курьез с участием мужа
00:59
1
Тренер ЦСКА объяснил обратную замену в матче с «Акроном»
00:32
3
«Зенит» с приключениями добрался до Воронежа
00:11
5
Все новости
Все новости
Овчинников: «Свободу Талалаеву!»
08:59
3
Карседо описал Угальде двумя прилагательными
01:35
«Бешикташ» не оставляет попыток купить Кисляка
01:28
Игрок «Акрона» – о травме Кисляка: «Он сам попал на мое колено»
00:53
Тренер ЦСКА объяснил обратную замену в матче с «Акроном»
00:32
3
«Зенит» с приключениями добрался до Воронежа
00:11
5
Карседо анонсировал продление контракта с лидером «Спартака»
Вчера, 22:55
4
Игдисамов обратился к игрокам ЦСКА после спасения в матче с «Акроном»
Вчера, 22:39
2
ФотоЛига 1 восхищена сейвом Сафонова
Вчера, 22:25
Кисляк прокомментировал свою травму
Вчера, 22:03
3
Выявлен тренер РПЛ, который «потерял берега»
Вчера, 21:49
3
ФотоСафонов едва не получил курьезную травму на разминке
Вчера, 21:39
1
Потерялся 4-кратный чемпион России в составе «Спартака»
Вчера, 21:20
2
Экс-игрок «Спартака» рассказал, действительно ли Федуна охраняли пулеметчики
Вчера, 21:12
Перед Кисляком извинились за нанесенную травму
Вчера, 20:57
Игдисамов прокомментировал спасение ЦСКА в матче с «Акроном»
Вчера, 20:51
9
Мнение тренера «Акрона» об упущенной победе над ЦСКА
Вчера, 20:31
4
Врач ЦСКА прокомментировал травму Кисляка
Вчера, 20:15
РПЛ. ЦСКА спасся в матче с «Акроном» (2:2)
Вчера, 19:56
40
ФотоЦСКА устроил акцию в поддержку Баринова
Вчера, 19:51
1
Гончаренко определил свою самую большую ошибку в ЦСКА
Вчера, 19:25
2
Аршавин, ранее исключивший «Спартак» из топ-клубов, высказался о статусе команды
Вчера, 19:10
5
ФотоГуберниев: «Мои факапы на века, на десятилетия уж точно, гав-гав!»
Вчера, 18:57
11
Кисляк получил травму в матче с «Акроном»
Вчера, 18:49
6
Аленичев: «Если «Спартак» так продолжит, то вряд ли у «Зенита», «Краснодара» будут шансы»
Вчера, 18:34
22
Канчельскис: «Кто говорит, что РПЛ сильнее турецкой лиги, не разбирается в футболе»
Вчера, 18:22
7
Аршавин: «У ЦСКА нет какого‑то четкого рисунка»
Вчера, 18:13
3
Смородская посмеялась над призывами уволить Семака
Вчера, 17:58
16
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+