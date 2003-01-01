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    Тренер «Тамбова» Первушин: «Скорее всего, Понсе с Ларссоном «Спартак» нам не отдаст»

    Главный тренер «Тамбова» Сергей Первушин рассказал о ситуации в команде.

    — Шли разговоры, что с пополнением вам еще могут подсобить и клубы премьер-лиги?

    — Очень на это надеемся. У нас есть предварительная договоренность по поводу аренды с «Сочи», ЦСКА, «Спартаком», «Динамо», «Ростовом», «Рубином». Но перейти здесь к реальным шагам мы сможем после того, как нам разрешат дозаявку.

    Это возможно только после того, как начнем гасить долги по зарплате. А времени осталось совсем ничего — после 25 февраля трансферное окно закрывается.

    — Имена тех, кого могут отдать в аренду, знаете?

    — Скорее всего, Понсе с Ларссоном «Спартак» нам не отдаст. А вот в то, что могут прийти футболисты с хорошей школой, которые хотят играть, верю. Потому хочу заранее поблагодарить коллег и руководителей клубов, которые с пониманием и по-человечески отнеслись к нашей ситуации.

    — Да, но ведь арендованным платить надо...

    — Есть договоренность, что это возьмут на себя их клубы. А мы сделаем все, чтобы арендованные футболисты получили максимум игровой практики. Такой вариант может принести взаимную пользу и в футболе не редкость.

    • По информации телеграм-канала «Мутко против», РФС и РПЛ удалось найти на финансирование «Тамбова» около 300 миллионов рублей.
    • Ранее сообщалось, что игроки клуба готовы простить «Тамбову» 30% долгов по зарплате.

    Клубы РПЛ обсудят ситуацию с «Тамбовом» на общем собрании 16 февраля

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 18:35
    Комментарии2
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      Рейтинг: +3297

      rash1959 2 минуты назад

      Съедят и эту халявную подачку, к весне опять с протянутой рукой на паперть выйдут. Логичней было бы пристрелить, чтобы не мучились.

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      Рейтинг: +20492

      Боцман59rus 3 минуты назад

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