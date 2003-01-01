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    Флик – о трансфере Упамекано: «Рад, что нам удалось его заполучить, но это часть будущего»

    Главный тренер «Баварии» Ханс-Дитер Флик дал комментарии по поводу летнего перехода защитника «РБ Лейпциг» Дайота Упамекано.

    «Это часть будущего. Я рад, что нам удалось заполучить его. Но меня интересует только то, что происходит здесь и сейчас.

    Наша задача – играть, и он должен делать то же самое в составе «Лейпцига». Насколько я знаю, он будет выкладываться полностью, выступая за нынешнюю команду», – сказал Флик.

    • Француз станет игроком «Баварии» 1 июля 2021 года.
    • Сумма трансфера – 42,5 миллиона евро.
    • Контракт Упамекано с мюнхенским клубом будет рассчитан на пять сезонов.

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    Источник: Bayern & Germany

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