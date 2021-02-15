Флик – о трансфере Упамекано: «Рад, что нам удалось его заполучить, но это часть будущего»

Главный тренер «Баварии» Ханс-Дитер Флик дал комментарии по поводу летнего перехода защитника «РБ Лейпциг» Дайота Упамекано.

«Это часть будущего. Я рад, что нам удалось заполучить его. Но меня интересует только то, что происходит здесь и сейчас.

Наша задача – играть, и он должен делать то же самое в составе «Лейпцига». Насколько я знаю, он будет выкладываться полностью, выступая за нынешнюю команду», – сказал Флик.