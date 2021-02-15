Флик – о трансфере Упамекано: «Рад, что нам удалось его заполучить, но это часть будущего»

Главный тренер «Баварии» Ханс-Дитер Флик дал комментарии по поводу летнего перехода защитника «РБ Лейпциг» Дайота Упамекано.
«Это часть будущего. Я рад, что нам удалось заполучить его. Но меня интересует только то, что происходит здесь и сейчас.
Наша задача – играть, и он должен делать то же самое в составе «Лейпцига». Насколько я знаю, он будет выкладываться полностью, выступая за нынешнюю команду», – сказал Флик.
- Француз станет игроком «Баварии» 1 июля 2021 года.
- Сумма трансфера – 42,5 миллиона евро.
- Контракт Упамекано с мюнхенским клубом будет рассчитан на пять сезонов.
Источник: Bayern & Germany