«Бавария» объявила о летнем трансфере Упамекано

Как и ожидалось, защитник «Лейпцига» Дайот Упамекано продолжит карьеру в «Баварии». Клуб объявил, что француз присоединится к команде 1 июля, контракт рассчитан на пять лет.

«Подтверждаю, что Упамекано согласился перейти к нам, мы очень рады. У нас были интенсивные переговоры в течение нескольких месяцев», – говорил спортивный директор баварцев Хасан Салихамиджич..