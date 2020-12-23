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    «Бавария» объявила о летнем трансфере Упамекано

    Как и ожидалось, защитник «Лейпцига» Дайот Упамекано продолжит карьеру в «Баварии». Клуб объявил, что француз присоединится к команде 1 июля, контракт рассчитан на пять лет.

    «Подтверждаю, что Упамекано согласился перейти к нам, мы очень рады. У нас были интенсивные переговоры в течение нескольких месяцев», – говорил спортивный директор баварцев Хасан Салихамиджич..

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: официальный сайт «Баварии»

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +990

      Benifacto 1 час назад

      так Лейцпиг ослабят, а у Боруссии кого переманят?
      Вобшем по старой баварской схеме ослабляя соперников по внутреннему чемпу...

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      Рейтинг: +10381

      DeStar > Benifacto 57 минут назад

      мне иногда кажется что скаутам баварии
      а) запрещено покидать Германию
      б) жалко денег и времени на перелеты и все это вот))

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