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«Бавария» объявила о летнем трансфере Упамекано

14 февраля 2021, 14:30
9

Как и ожидалось, защитник «Лейпцига» Дайот Упамекано продолжит карьеру в «Баварии». Клуб объявил, что француз присоединится к команде 1 июля, контракт рассчитан на пять лет.

«Подтверждаю, что Упамекано согласился перейти к нам, мы очень рады. У нас были интенсивные переговоры в течение нескольких месяцев», – говорил спортивный директор баварцев Хасан Салихамиджич..

Источник: официальный сайт «Баварии»
Германия. Кубок Франция. Лига 1 РБ Лейпциг Бавария Упамекано Дайот
Комментарии (9)
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Benifacto
1613302882
так Лейцпиг ослабят, а у Боруссии кого переманят? Вобшем по старой баварской схеме ослабляя соперников по внутреннему чемпу...
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zigbert
1613308025
Бавария идет самым простым путем.
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Dgad
1613371090
Вместо Алабы, не плохая замена
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BlackMurderDeco
1613381307
Я б не сказал , что Бавария ослабляет другие клубы, они ведут грамотную трансферную политику, все , что делают другие клубы Европы, иногда логике не поддается, а тут идет омоложение состава, причем без каких либо потерь, одни шкуру не могут поделить, типа мбапе, Месси, Неймар, а клуб из Мюнхена молча сидит и ждет, причём ждет без пафоса
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