«Бавария» объявила о летнем трансфере Упамекано

Как и ожидалось, защитник «Лейпцига» Дайот Упамекано продолжит карьеру в «Баварии». Клуб объявил, что француз присоединится к команде 1 июля, контракт рассчитан на пять лет.
«Подтверждаю, что Упамекано согласился перейти к нам, мы очень рады. У нас были интенсивные переговоры в течение нескольких месяцев», – говорил спортивный директор баварцев Хасан Салихамиджич..
- На француза также претендовали «Манчестер Юнайтед», «Ливерпуль».
- Упамекано вызывается в сборную Франции.
- В текущем сезоне Бундеслиги Упамекано провел 19 матчей, забил гол.
Источник: официальный сайт «Баварии»