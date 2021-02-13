Журналист Романо: «Контракт Упамекано с «Баварией» будет рассчитан до 2026 года»

Инсайдер Фабрицио Романо раскрыл детали сделки «Баварии» с защитником Дайотом Упамекано. Его купят летом у «Лейпцига».

«У Упамекано были предложения от «Челси» и «Ливерпуля». Но «Бавария» немедленно удовлетворила запросы игрока, и он переходит туда на контракт до 2026 года. В ближайшие месяцы «Бавария» выплатит сумму выкупа», – написал Романо.