Журналист Романо: «Контракт Упамекано с «Баварией» будет рассчитан до 2026 года»

Инсайдер Фабрицио Романо раскрыл детали сделки «Баварии» с защитником Дайотом Упамекано. Его купят летом у «Лейпцига».
«У Упамекано были предложения от «Челси» и «Ливерпуля». Но «Бавария» немедленно удовлетворила запросы игрока, и он переходит туда на контракт до 2026 года. В ближайшие месяцы «Бавария» выплатит сумму выкупа», – написал Романо.
- Упамекано вызывается в сборную Франции.
- В текущем сезоне Бундеслиги Упамекано провел 19 матчей, забил гол.
- «Челси» и «Ливерпуль» после отказа Упамекано переключились на его партнера по «Лейпцигу» Ибраима Конате.
Источник: твиттер Фабрицио Романо
Журналист Sky Sport и The Guardian. Аудитория в твиттере - 1,4 миллиона человек.