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    Журналист Романо: «Контракт Упамекано с «Баварией» будет рассчитан до 2026 года»

    Инсайдер Фабрицио Романо раскрыл детали сделки «Баварии» с защитником Дайотом Упамекано. Его купят летом у «Лейпцига».

    «У Упамекано были предложения от «Челси» и «Ливерпуля». Но «Бавария» немедленно удовлетворила запросы игрока, и он переходит туда на контракт до 2026 года. В ближайшие месяцы «Бавария» выплатит сумму выкупа», – написал Романо.

    • Упамекано вызывается в сборную Франции.
    • В текущем сезоне Бундеслиги Упамекано провел 19 матчей, забил гол.
    • «Челси» и «Ливерпуль» после отказа Упамекано переключились на его партнера по «Лейпцигу» Ибраима Конате.

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    Источник: твиттер Фабрицио Романо

    Журналист Sky Sport и The Guardian. Аудитория в твиттере - 1,4 миллиона человек.

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