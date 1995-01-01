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    Директор «Баварии» Салихамиджич: «Подтверждаю, что Упамекано перейдет к нам»

    Защитник «Лейпцига» Дайот Упамекано продолжит карьеру в «Баварии». Информацию подтвердил спортивный директор баварцев Хасан Салихамиджич.

    «Подтверждаю, что Упамекано согласился перейти к нам, мы очень рады. У нас были интенсивные переговоры в течение нескольких месяцев», – цитирует Салихамиджича твиттер Sextuple winners со ссылкой на немецкое издание Bild.

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    Источник: твиттер Sextuple winners

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