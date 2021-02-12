Директор «Баварии» Салихамиджич: «Подтверждаю, что Упамекано перейдет к нам»

Защитник «Лейпцига» Дайот Упамекано продолжит карьеру в «Баварии». Информацию подтвердил спортивный директор баварцев Хасан Салихамиджич.

«Подтверждаю, что Упамекано согласился перейти к нам, мы очень рады. У нас были интенсивные переговоры в течение нескольких месяцев», – цитирует Салихамиджича твиттер Sextuple winners со ссылкой на немецкое издание Bild.