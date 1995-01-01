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    RMC Sport: Упамекано решил перейти в «Баварию»

    У защитника «Лейпцига» Дайота Упамекано было несколько вариантов продолжения карьеры. Как пишут у него на родине, футболист остановился на «Баварии» и планирует перейти туда.

    Баварцам предстоит выплатить отступные за Упамекано. Ориентировочная сумма – 40 миллионов евро.

    Как пишет инсайдер Фабрицио Романо, Упамекано будет продан летом со 100-процентной вероятностью.

    «Бавария» – фаворит в гонке за Упамекано

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: RMC Sport

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