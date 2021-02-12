RMC Sport: Упамекано решил перейти в «Баварию»

У защитника «Лейпцига» Дайота Упамекано было несколько вариантов продолжения карьеры. Как пишут у него на родине, футболист остановился на «Баварии» и планирует перейти туда.

Баварцам предстоит выплатить отступные за Упамекано. Ориентировочная сумма – 40 миллионов евро.

Как пишет инсайдер Фабрицио Романо, Упамекано будет продан летом со 100-процентной вероятностью.

На француза также претендуют «Манчестер Юнайтед», «Ливерпуль».

Упамекано вызывается в сборную Франции.

В текущем сезоне Бундеслиги Упамекано провел 19 матчей, забил гол.

«Бавария» – фаворит в гонке за Упамекано