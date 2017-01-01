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    Нобоа: «Бердыев никогда не скажет игроку «молодец» или «хорошо». Никогда! Даже если ты самый лучший»

    Полузащитник «Сочи» Кристиан Нобоа рассказал о тренерской методике Курбана Бердыева. Они вместе работали в «Рубине».

    «В Эквадоре тренеры улыбаются, разговаривают с тобой, спрашивают: «Как ты? Как себя чувствуешь?» И всe такое. И всe время говорят: «Хорошо, молодец». Они такие. Я думал, в России всe будет так же. С Курбаном Бердыевым. Но… Вообще всe по-другому.

    Он никогда не скажет тебе «молодец» или «хорошо». Никогда! Ты мог быть самым лучшим, ты мог забить три гола, быть самой главной звездой матча. Но на следующий день на тренировке он скажет тебе: «Почему ты не сыграл здесь? Почему ты не отдал пас здесь?» Когда я пытался понять, как он думает и почему так разговаривает, у меня в голове был огонь. Я был такой злой, спрашивал: «Почему так?» – сказал Нобоа.

    • Эквадорец в «Рубине» дважды взял РПЛ.
    • «Сочи» Нобоа идет в РПЛ 4-м.
    • Бердыев без работы с 2019 года.

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    Источник: твиттер «Матч ТВ»

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