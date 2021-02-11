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    Гендиректор «Локомотива» – о 3 миллионах за Ненахова: «Это подтверждение слов о перегретости российского рынка»

    Генеральный директор «Локомотива» Владимир Леонченко подтвердил, что клуб интересовался фланговым защитником «Ахмата» Максимом Ненаховым, но не сумел договориться о сумме его трансфера.

    – Сообщалось об интересе «Локомотива» к крайнему защитнику «Ахмата» Максиму Ненахову. И о том, что грозненцы просят за него три миллиона евро, а это, в свою очередь, не устраивает «Локо».

    – Этого приобретения не будет, хотя интерес у нас был. У нас есть собственные воспитанники. Это как раз подтверждение слов о перегретости российского рынка. Те цифры, которые вы озвучиваете, – даже выше цены, за которую мы приобрели защитника «Бордо», стабильно игравшего четыре года в основе сильной команды чемпионата Франции.

    И это не может не расстраивать. Общая экономическая картина нашего футбола такова, что пока предпосылок к снижению цен на российских игроков нет. Поэтому выход – не только находить молодых ребят с перспективой, но и возвращаться к самому важному: нашей академии.

    • «Локомотив» купил Пабло за 2,5 миллиона евро.
    • Рыночная стоимость Ненахова – 1,5 миллиона евро.
    • В текущем сезоне 22-летний фулбек провел за «Ахмат» 19 матчей и сделал два ассиста.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    11.02.2021 22:19
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