«Чемпионат»: «Ахмат» отпустит Ненахова в «Локомотив» за 3 миллиона евро

«Ахмат» готов продать защитника Максима Ненахова за сумму в районе 3 миллионов евро.

По информации «Чемпионата», Ненаховым интересуется «Локомотив», но из-за его высокой цены москвичи могут рассмотреть другие варианты.

Сообщается, что левого защитника предлагали нескольким клубам РПЛ. «Спартак» отказался от кандидатуры Ненахова из-за того, что он правша.

Также «Ахмат» планирует продать центрального защитника Андрея Семенова.