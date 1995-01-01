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    «Чемпионат»: «Ахмат» отпустит Ненахова в «Локомотив» за 3 миллиона евро

    «Ахмат» готов продать защитника Максима Ненахова за сумму в районе 3 миллионов евро.

    По информации «Чемпионата», Ненаховым интересуется «Локомотив», но из-за его высокой цены москвичи могут рассмотреть другие варианты.

    Сообщается, что левого защитника предлагали нескольким клубам РПЛ. «Спартак» отказался от кандидатуры Ненахова из-за того, что он правша.

    Также «Ахмат» планирует продать центрального защитника Андрея Семенова.

    • Контракт Ненахова с «Ахматом» истекает летом 2024 года.
    • Его рыночная стоимость – 1,5 миллиона евро.

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    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 15:52
    Комментарии6
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      Рейтинг: +7441

      Hektor 84 41 минуту назад

      3 ляма евро за что? Он что за сборную играет? Есть какие то достижения? Дитя лимита и кот в мешке.

      1
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      Рейтинг: +10714

      JTherry > Hektor 84 17 минут назад

      Ахмат впаривает этого Ненахова в российские клубы, причем, ценность игрока, определена - пальцем в небо...) истинная ценность российских игроков проверяется по востребованности в клубах Европы...

      0
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      Рейтинг: +2141

      PAREVG. > JTherry 8 минут назад

      Тогда ценность ВСЕХ Российских игроков равно НОЛЬ.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +2141

      PAREVG. 44 минуты назад

      Левый защитник нужен, а то что правша - минус.
      Но чем платить 3 млн, может стоит молодежь наигрывать????

      1
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      Рейтинг: +89

      Guinnesss 45 минут назад

      Ненахов нах)

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +1971

      Mister_Tomsk 1 час назад

      норм так, за 15 лямов рублей у ротора его купили, и за 3 ляма евро отдают.

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