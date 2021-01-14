«Чемпионат»: «Ахмат» отпустит Ненахова в «Локомотив» за 3 миллиона евро

«Ахмат» готов продать защитника Максима Ненахова за сумму в районе 3 миллионов евро.
По информации «Чемпионата», Ненаховым интересуется «Локомотив», но из-за его высокой цены москвичи могут рассмотреть другие варианты.
Сообщается, что левого защитника предлагали нескольким клубам РПЛ. «Спартак» отказался от кандидатуры Ненахова из-за того, что он правша.
Также «Ахмат» планирует продать центрального защитника Андрея Семенова.
- Контракт Ненахова с «Ахматом» истекает летом 2024 года.
- Его рыночная стоимость – 1,5 миллиона евро.
Источник: «Чемпионат»