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  • Гендиректор «Нижнего Новгорода» подтвердил аренду полузащитника «Локомотива» Берковского

Гендиректор «Нижнего Новгорода» подтвердил аренду полузащитника «Локомотива» Берковского

11 февраля 2021, 12:38
1

Генеральный директор «Нижнего Новгорода» Равиль Измайлов подвел итоги зимней трансферной кампании клуба.

«Берковского мы подписали. 11 февраля он прибудет в расположение команды в Турции. Это аренда с правом выкупа, как и в случае с Гогличидзе и Янсане.

Как удалось договориться? Главный аргумент – наше место в таблице, наша команда, то, что мы стремимся в Премьер-лигу. У футболистов есть интерес помочь в этой задаче. И задержаться в РПЛ. Кроме того, заключаем контракт с грузинским нападающим Бекой Кавтарадзе из «Сабуртало», который хорошо проявляет себя.

На этом все. Считаю, мы успешно провели трансферную кампанию. Тем более, учитывая, что у нас в каждой линии включая вратарскую есть «лимитчик», игрок 1999 года рождения и младше. Это хороший инструмент для тренера, который имеет возможность для ротации состава. Особенно сильно мы укрепили группу атаки. Если в осенней части у нас были проблемы с форвардами, то теперь и здесь большая конкуренция», – сказал Измайлов.

  • Берковский только 18 декабря стал игроком «Локомотива».
  • За него заплатили 0,5 миллиона евро. Контракт подписан до лета 2024 года.
  • «Нижний Новгород» лидирует в ФНЛ по итогам 26 туров.

Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Россия. ФНЛ Локомотив Нижний Новгород Берковский Илья
Комментарии (1)
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absent32
1613038950
и зачем было человека тревожить?!!!
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