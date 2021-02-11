Гендиректор «Нижнего Новгорода» подтвердил аренду полузащитника «Локомотива» Берковского

Генеральный директор «Нижнего Новгорода» Равиль Измайлов подвел итоги зимней трансферной кампании клуба.

«Берковского мы подписали. 11 февраля он прибудет в расположение команды в Турции. Это аренда с правом выкупа, как и в случае с Гогличидзе и Янсане.

Как удалось договориться? Главный аргумент – наше место в таблице, наша команда, то, что мы стремимся в Премьер-лигу. У футболистов есть интерес помочь в этой задаче. И задержаться в РПЛ. Кроме того, заключаем контракт с грузинским нападающим Бекой Кавтарадзе из «Сабуртало», который хорошо проявляет себя.

На этом все. Считаю, мы успешно провели трансферную кампанию. Тем более, учитывая, что у нас в каждой линии включая вратарскую есть «лимитчик», игрок 1999 года рождения и младше. Это хороший инструмент для тренера, который имеет возможность для ротации состава. Особенно сильно мы укрепили группу атаки. Если в осенней части у нас были проблемы с форвардами, то теперь и здесь большая конкуренция», – сказал Измайлов.