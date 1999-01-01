Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Моя команда
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Лучший трансфер зимы-2017. Рейтинг «Бомбардира»
    Лучший трансфер зимы-2017. Рейтинг «Бомбардира»
    2 Тест: знаете ли вы удивительные факты о тренерах?
    Тест: знаете ли вы удивительные факты о тренерах?
    3 Тест: угадай футболиста по части имени
    Тест: угадай футболиста по части имени

    ЦСКА опроверг травму у Дзагоева

    Пресс-служба ЦСКА сообщила, что полузащитник Алан Дзагоев избежал травмы.

    Накануне игроки московской команды провели двусторонку, которую транслировало клубное телевидение. В ходе игры хавбек держался за заднюю поверхность бедра, из-за чего возникли подозрения, что он получил повреждение.

    «Красно-синие, не гадайте по видео и не верьте левым источникам. С Дзагой всe ок», – говорится в публикации ЦСКА в твиттере.

    В текущем сезоне 30-летний Дзагоев забил два гола и сделал два ассиста в 13 матчах.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Официальный твиттер ЦСКА

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 11:39
    Комментарии4
    ...
    • ...
      Рейтинг: +4332

      Cleaner 2 часа назад

      Дзагоев это постоянная травма ЦСКА. Пора на заслуженный отдых и освободить место кому то моложе и сильнее.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +19100

      bset > Cleaner 2 часа назад

      Новость хоть читал? Никакой травмы нет.

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +4332

      Cleaner > bset 1 час назад

      Новость? То, что Алан уже давно сидит на лавке постоянно травмированный это не новость. Это данность.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +15353

      vladimir-7 3 часа назад

      Алан, здоровья!

      1
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    82563
    #3
    Рубик Докоян
    77180
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    66038
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru