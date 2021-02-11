ЦСКА опроверг травму у Дзагоева

Пресс-служба ЦСКА сообщила, что полузащитник Алан Дзагоев избежал травмы.

Накануне игроки московской команды провели двусторонку, которую транслировало клубное телевидение. В ходе игры хавбек держался за заднюю поверхность бедра, из-за чего возникли подозрения, что он получил повреждение.

«Красно-синие, не гадайте по видео и не верьте левым источникам. С Дзагой всe ок», – говорится в публикации ЦСКА в твиттере.

В текущем сезоне 30-летний Дзагоев забил два гола и сделал два ассиста в 13 матчах.