Карамбе: «Головин скоро станет большой звездой»

Бывший полузащитник сборной Франции Кристиан Карамбе прокомментировал игру Александра Головина в составе «Монако».
«Головин просто блестяще играет после травмы. Он талантливый игрок и скоро станет большой звездой. Александр продемонстрировал это против «Нима», забив красивые голы и отдав голевую передачу. Он прекрасно сыграл.
Надеюсь, что Головин будет регулярно выдавать такое представление. Это было просто волшебно», – сказал Карамбе.
- В матче с «Нимом» хавбек оформил свой первый хет-трик в карьере.
- До него ни один российский футболист не забивал три мяча за одну игру Лиги 1.
- После восстановления от травмы Головин отличился четырьмя голами и тремя ассистами в семи встречах.
Источник: «Чемпионат»