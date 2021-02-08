Карамбе: «Головин скоро станет большой звездой»

Бывший полузащитник сборной Франции Кристиан Карамбе прокомментировал игру Александра Головина в составе «Монако».

«Головин просто блестяще играет после травмы. Он талантливый игрок и скоро станет большой звездой. Александр продемонстрировал это против «Нима», забив красивые голы и отдав голевую передачу. Он прекрасно сыграл.

Надеюсь, что Головин будет регулярно выдавать такое представление. Это было просто волшебно», – сказал Карамбе.