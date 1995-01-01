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    Карамбе: «Головин скоро станет большой звездой»

    Бывший полузащитник сборной Франции Кристиан Карамбе прокомментировал игру Александра Головина в составе «Монако».

    «Головин просто блестяще играет после травмы. Он талантливый игрок и скоро станет большой звездой. Александр продемонстрировал это против «Нима», забив красивые голы и отдав голевую передачу. Он прекрасно сыграл.

    Надеюсь, что Головин будет регулярно выдавать такое представление. Это было просто волшебно», – сказал Карамбе.

    • В матче с «Нимом» хавбек оформил свой первый хет-трик в карьере.
    • До него ни один российский футболист не забивал три мяча за одну игру Лиги 1.
    • После восстановления от травмы Головин отличился четырьмя голами и тремя ассистами в семи встречах.

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    Источник: «Чемпионат»

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