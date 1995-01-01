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    Прядкин – о «Тамбове»: «Губернатор извинился за то, что не построил стадион»

    Глава РПЛ Сергей Прядкин рассказал, что губернатор Тамбовской области Александр Никитин хочет сохранить профессиональный клуб в регионе.

    «Губернатор извинился передо мной и Александром Валерьевичем Дюковым за то, что не выполнил обещание по поводу строительства стадиона.

    Он очень хочет сохранить профессиональный футбол в регионе и со своей стороны пытается сделать все возможное. Завтра мы, возможно, с ним увидимся», – цитирует Прядкина ТАСС.

    • Клуб досрочно получит 51 миллион рублей от РПЛ. Суммарно у «Тамбова» до конца сезона будет около 120 миллионов рублей.
    • Глава РФС Александр Дюков отметил, что клубы РПЛ обеспечат «Тамбов» футболистами, отдав их в бесплатную аренду.
    • Ранее сообщалось, что долг «Тамбова» вырос до 544,1 миллиона рублей.

    Губернатор: «Для «Тамбова» сделано очень много. Предоставить бюджетное финансирование мы не можем»

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    Источник: ТАСС

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