Прядкин – о «Тамбове»: «Губернатор извинился за то, что не построил стадион»

Глава РПЛ Сергей Прядкин рассказал, что губернатор Тамбовской области Александр Никитин хочет сохранить профессиональный клуб в регионе.

«Губернатор извинился передо мной и Александром Валерьевичем Дюковым за то, что не выполнил обещание по поводу строительства стадиона.

Он очень хочет сохранить профессиональный футбол в регионе и со своей стороны пытается сделать все возможное. Завтра мы, возможно, с ним увидимся», – цитирует Прядкина ТАСС.

Клуб досрочно получит 51 миллион рублей от РПЛ. Суммарно у «Тамбова» до конца сезона будет около 120 миллионов рублей.

Глава РФС Александр Дюков отметил, что клубы РПЛ обеспечат «Тамбов» футболистами, отдав их в бесплатную аренду.

отметил, что клубы РПЛ обеспечат «Тамбов» футболистами, отдав их в бесплатную аренду. Ранее сообщалось, что долг «Тамбова» вырос до 544,1 миллиона рублей.

Губернатор: «Для «Тамбова» сделано очень много. Предоставить бюджетное финансирование мы не можем»