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    Губернатор: «Для «Тамбова» сделано очень много. Предоставить бюджетное финансирование мы не можем»

    Глава администрации Тамбовской области Александр Никитин рассказал о ситуации с финансированием «Тамбова».

    «Для футбольного клуба «Тамбов» сделано очень много. Руководство клуба это знает. Я не умаляю роль тренерского состава, руководства, футболистов. Их вклад тоже большой, но, если бы не позиция региона — в истории тамбовского спорта не было бы таких побед.

    Футбольный клуб «Тамбов» — это НКО. Они получали бюджетную поддержку, гранты. И должны были привлечь к этому внебюджетное софинансирование, однако оно было очень низким. Как распределялись средства в клубе — непонятно.

    У клуба есть задолженности, поэтому бюджетное финансирование мы им сейчас предоставить не можем. Я не поднимал эту тему из-за уважения к клубу, к футболу, к людям, которые ко мне пришли, а в ответ получал несправедливые обвинения», – приводит слова Никитина tvtambov.ru.

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    Источник: tvtambov.ru

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    Сегодня, 17:19
    Комментарии6
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      Рейтинг: +44728

      portero 50 минут назад

      Самое главное из сказанного: "как распределялись средства непонятно" и это первая причина, хотелось бы услышать количестао руководителей ФК Тамбов осваивавших деньги, почему нет отчета по финансам????

      0
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      Рейтинг: +3528

      Ганнибал Лектор 56 минут назад

      "...Как распределялись средства в клубе — непонятно..." - вот самая главная фраза. По факту собралась кучка жуликов, работорговец селюк попилил с ними бабло, а сейчас заныли, мол, дайте еще.

      2
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      Рейтинг: +18970

      bset 1 час назад

      Все правильно. Нечего бюджетные деньги в бизнес вливать - пусть сами зарабатывают. Обидно только, что пока у Тамбова денег бюджетных нет, у кого-то они есть, что ставит команды в неравное положение. Нужно запрещать все бюджетные деньги. Тогда Тамбов сможет спокойно существовать на равных с другими клубами.

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      Рейтинг: +5726

      серега кашин 1 час назад

      пора бы забыть про тамбов уже, а кто их допустил до рпл надо наказать чтоб другой раз думали кого допускают

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      Рейтинг: +44728

      portero > серега кашин 48 минут назад

      Лучшк бы наказать тех кто распилил выделенные деньги, ведь их немало..

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      Рейтинг: +55

      Himik356 1 час назад

      Ну норм расписал.


      Денги спи*дели + на рекламе и спонсорах наварились....


      А теперь денег нет помогите кто чем может!..

      Когда еще такая возможность будет, РПЛ!!!!!

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