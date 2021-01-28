Губернатор: «Для «Тамбова» сделано очень много. Предоставить бюджетное финансирование мы не можем»

Глава администрации Тамбовской области Александр Никитин рассказал о ситуации с финансированием «Тамбова».

«Для футбольного клуба «Тамбов» сделано очень много. Руководство клуба это знает. Я не умаляю роль тренерского состава, руководства, футболистов. Их вклад тоже большой, но, если бы не позиция региона — в истории тамбовского спорта не было бы таких побед.

Футбольный клуб «Тамбов» — это НКО. Они получали бюджетную поддержку, гранты. И должны были привлечь к этому внебюджетное софинансирование, однако оно было очень низким. Как распределялись средства в клубе — непонятно.

У клуба есть задолженности, поэтому бюджетное финансирование мы им сейчас предоставить не можем. Я не поднимал эту тему из-за уважения к клубу, к футболу, к людям, которые ко мне пришли, а в ответ получал несправедливые обвинения», – приводит слова Никитина tvtambov.ru.

«Тамбов» может сняться с сезона РПЛ.

Команде из-за долгов запретили регистрировать новых игроков.

Запрет снимут после погашения долгов перед футболистами.

Гендиректор «Тамбова» – о снятии с РПЛ: «Кем доигрывать, если нет денег?»