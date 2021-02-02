«Действия тренера нанесли серьезный удар по клубу». «Марсель» объявил об отставке Виллаш-Боаша

«Марсель» объявил об отставке главного тренера Андре Виллаш-Боаша.

«Это решение стало неизбежным, учитывая недавние действия тренера, которые нанесли серьезный удар по клубу и сотрудникам, ежедневно защищающим его», – сказано в заявлении «Марселя».

Причиной для отставки стал трансфер игрока «Селтика» Оливье Нтчама против воли Виллаш-Боаша.