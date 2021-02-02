Евсеев: «Меня в «Спартак» не позовут, успокойтесь»

Бывший главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев убежден, что его не позовут работать в «Спартак». По его мнению, москвичи должны дать время Доменико Тедеско.

«Не позовут. Как себя разрекламирую, если позовут? Не позовут.

Только что говорили, что Тедеско надо дать много денег, чтобы его оставить. А сейчас мне предлагаете. Эти разговоры были еще летом. Я спокойно к этому отношусь. Не позовут, успокойтесь», – сказал Евсеев.