Евсеев: «Меня в «Спартак» не позовут, успокойтесь»

Бывший главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев убежден, что его не позовут работать в «Спартак». По его мнению, москвичи должны дать время Доменико Тедеско.
«Не позовут. Как себя разрекламирую, если позовут? Не позовут.
Только что говорили, что Тедеско надо дать много денег, чтобы его оставить. А сейчас мне предлагаете. Эти разговоры были еще летом. Я спокойно к этому отношусь. Не позовут, успокойтесь», – сказал Евсеев.
- Евсеев не работает в футболе с осени.
- Доменико Тедеско покинет «Спартак» летом в связи с истечением контракта.
- «Спартак» идет в РПЛ 3-м.
Источник: ютуб-канал «Мы к вам приедем»