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    Евсеев: «Меня в «Спартак» не позовут, успокойтесь»

    Бывший главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев убежден, что его не позовут работать в «Спартак». По его мнению, москвичи должны дать время Доменико Тедеско.

    «Не позовут. Как себя разрекламирую, если позовут? Не позовут.

    Только что говорили, что Тедеско надо дать много денег, чтобы его оставить. А сейчас мне предлагаете. Эти разговоры были еще летом. Я спокойно к этому отношусь. Не позовут, успокойтесь», – сказал Евсеев.

    • Евсеев не работает в футболе с осени.
    • Доменико Тедеско покинет «Спартак» летом в связи с истечением контракта.
    • «Спартак» идет в РПЛ 3-м.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: ютуб-канал «Мы к вам приедем»

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    Сегодня, 18:21
    Комментарии6
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      Рейтинг: +6829

      Сильвербой 28 минут назад

      А почему и нет!? Уровень наших клубов как раз соответствует уровню наших тренеров!!!

      0
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      Рейтинг: -423

      литлбой77 > Сильвербой 22 минуты назад

      точно заметил!уровня бердыева семина романцева им ваще пока недоступен!да и газзаева сюда можно поставить!

      -2
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      Рейтинг: +5542

      "supermax" 58 минут назад

      мы спокойны, успокойся))

      0
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      Рейтинг: +19919

      DOCTOR PENALTY 1 час назад

      Да, Вадим, попасть в Спартак - это не жопой мячик укротить. )

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      Рейтинг: +679

      Вальдемар IV > DOCTOR PENALTY 49 минут назад

      это попасть в жопу просто

      1
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      Рейтинг: +19919

      DOCTOR PENALTY > Вальдемар IV 26 минут назад

      !!!)))

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