Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Главное за неделю
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест для гиков: что вы знаете о групповом этапе Лиги чемпионов
    Тест для гиков: что вы знаете о групповом этапе Лиги чемпионов
    2 Тест: угадай страну по малоизвестному клубу
    Тест: угадай страну по малоизвестному клубу
    3 Тест: угадай футболиста за тыквой
    Тест: угадай футболиста за тыквой

    Дивеев: «Пытаюсь повторять за ван Дейком. Сыграл бы с ним в паре»

    Защитник ЦСКА Игорь Дивеев назвал лучших игроков на своей позиции.

    – У вас есть кумир в футболе?

    – В детстве это был Криштиану Роналду. Сейчас, если говорить об игроках обороны, выделяются Вирджил ван Дейк и Серхио Рамос.

    – Разноплановые защитники, на мой взгляд.

    – Соглашусь. Рамос – более техничный, а Ван Дейк – сильный, мощный. Ну и я бы не сказал, что это кумиры. Это игроки, за которыми я слежу и на игру которых ориентируюсь, что-то пытаюсь повторять.

    – Если бы вам предложили сыграть с одним из них в паре в одной игре, кого бы выбрали?

    – Ван Дейка.

    – Почему?

    – Мне кажется, если посмотреть на его стиль игры, это хорошо думающий, читающий соперника футболист. Если вспомнить его моменты с Мбаппе, то ван Дейк его просто съедал. У него какая-то особая техника. Он играет не так, как нас учили.

    • Дивеев в текущем сезоне РПЛ провел 14 матчей, забил гол и сделал результативный пас.
    • ЦСКА идет на втором месте в РПЛ.

    Дивеев – о голе рабоной: «Раз в год и палка стреляет. Техничный защитник – враг команды»

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Bobsoccer

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 17:55
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +2001

      Mister_Tomsk 38 минут назад

      21 год, у тебя еще все впереди. Как только позовут в европу, сразу рви, а не седи у трубы.

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    82317
    #3
    Рубик Докоян
    77180
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    66038
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru