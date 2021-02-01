Дивеев: «Пытаюсь повторять за ван Дейком. Сыграл бы с ним в паре»

Защитник ЦСКА Игорь Дивеев назвал лучших игроков на своей позиции.

– У вас есть кумир в футболе?

– В детстве это был Криштиану Роналду. Сейчас, если говорить об игроках обороны, выделяются Вирджил ван Дейк и Серхио Рамос.

– Разноплановые защитники, на мой взгляд.

– Соглашусь. Рамос – более техничный, а Ван Дейк – сильный, мощный. Ну и я бы не сказал, что это кумиры. Это игроки, за которыми я слежу и на игру которых ориентируюсь, что-то пытаюсь повторять.

– Если бы вам предложили сыграть с одним из них в паре в одной игре, кого бы выбрали?

– Ван Дейка.

– Почему?

– Мне кажется, если посмотреть на его стиль игры, это хорошо думающий, читающий соперника футболист. Если вспомнить его моменты с Мбаппе, то ван Дейк его просто съедал. У него какая-то особая техника. Он играет не так, как нас учили.

Дивеев в текущем сезоне РПЛ провел 14 матчей, забил гол и сделал результативный пас.

ЦСКА идет на втором месте в РПЛ.

Дивеев – о голе рабоной: «Раз в год и палка стреляет. Техничный защитник – враг команды»