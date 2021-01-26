Дивеев – о голе рабоной: «Раз в год и палка стреляет. Техничный защитник – враг команды»

Даа, очень важный гол
Защитник ЦСКА Игорь Дивеев рассказал о голе рабоной на тренировке московского клуба.
— Наши соцсети взорвала твоя «рабона». Что это было?!
— Случайно попал. Просто левой не хотел бить, мяч бы потом не нашли. Упал бы где-нибудь далеко за полем. А так ударил и попал в «девятку». Раз в год и палка стреляет.
— Ты отрабатываешь такие удары? Вроде бы в этом замечен не был…
— Может быть, в детстве если только разучивал все эти финты — эластико, рабону. Спонтанно получилось.
В официальной игре такое попробовать? Нет, техничный защитник — враг команды. Больше такого не повторится. Шучу, но ведь действительно, самое важное — проще и надежнее играть сзади.
Обычное утро Дивея #Кампоамор2021 pic.twitter.com/PpesbWIZrd— ПФК ЦСКА Москва (@pfc_cska) January 25, 2021