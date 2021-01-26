Дивеев – о голе рабоной: «Раз в год и палка стреляет. Техничный защитник – враг команды»

Защитник ЦСКА Игорь Дивеев рассказал о голе рабоной на тренировке московского клуба.

— Наши соцсети взорвала твоя «рабона». Что это было?!

— Случайно попал. Просто левой не хотел бить, мяч бы потом не нашли. Упал бы где-нибудь далеко за полем. А так ударил и попал в «девятку». Раз в год и палка стреляет.

— Ты отрабатываешь такие удары? Вроде бы в этом замечен не был…

— Может быть, в детстве если только разучивал все эти финты — эластико, рабону. Спонтанно получилось.

В официальной игре такое попробовать? Нет, техничный защитник — враг команды. Больше такого не повторится. Шучу, но ведь действительно, самое важное — проще и надежнее играть сзади.