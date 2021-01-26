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    Дивеев – о голе рабоной: «Раз в год и палка стреляет. Техничный защитник – враг команды»

    Защитник ЦСКА Игорь Дивеев рассказал о голе рабоной на тренировке московского клуба.

    — Наши соцсети взорвала твоя «рабона». Что это было?!

    — Случайно попал. Просто левой не хотел бить, мяч бы потом не нашли. Упал бы где-нибудь далеко за полем. А так ударил и попал в «девятку». Раз в год и палка стреляет.

    — Ты отрабатываешь такие удары? Вроде бы в этом замечен не был…

    — Может быть, в детстве если только разучивал все эти финты — эластико, рабону. Спонтанно получилось.

    В официальной игре такое попробовать? Нет, техничный защитник — враг команды. Больше такого не повторится. Шучу, но ведь действительно, самое важное — проще и надежнее играть сзади.

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    Источник: официальный сайт ЦСКА

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    26.01.2021 23:41
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