Семин – об отказе от услуг Диего Косты: «Не помню такого»

Бывший главный тренер «Динамо» Юрий Семин отреагировал на слова футбольного агента Гильерме Рейса о несостоявшемся переходе Диего Косты в московский клуб.

Агент утверждает, что тренер отказался от услуг испанского форварда из-за того, что тот не успел надеть щитки перед выходом на замену.

По словам Рейса, инцидент произошел в январе 2006 года на тренировочном сборе команды в Испании.

«Всe это было очень давно, не помню такого. Что касается слов агента, это его мнение», – сказал Семин.