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    Семин – об отказе от услуг Диего Косты: «Не помню такого»

    Бывший главный тренер «Динамо» Юрий Семин отреагировал на слова футбольного агента Гильерме Рейса о несостоявшемся переходе Диего Косты в московский клуб.

    Агент утверждает, что тренер отказался от услуг испанского форварда из-за того, что тот не успел надеть щитки перед выходом на замену.

    По словам Рейса, инцидент произошел в январе 2006 года на тренировочном сборе команды в Испании.

    «Всe это было очень давно, не помню такого. Что касается слов агента, это его мнение», – сказал Семин.

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    Источник: «Чемпионат»

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +3493

      solodealer 1 час назад

      "...не помню..."???
      Старческое)))

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