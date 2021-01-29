Моуринью – о травме Кейна: «Есть футболисты, которых нельзя заменить»

Главный тренер «Тоттенхэма» Жозе Моуринью рассказал о состоянии нападающего Гарри Кейна. 27-летний форвард был заменен в перерыве матча с «Ливерпулем» (1:3) из-за травмы двух лодыжек.

«Вторая травма хуже первой. Он справился с одной травмой, но не смог справиться сразу с двумя.

Есть футболисты, которых нельзя заменить. Считаю, мы должны бороться с этим. Нам не остается ничего другого», – цитирует Моуринью BBC.