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    Моуринью – о травме Кейна: «Есть футболисты, которых нельзя заменить»

    Главный тренер «Тоттенхэма» Жозе Моуринью рассказал о состоянии нападающего Гарри Кейна. 27-летний форвард был заменен в перерыве матча с «Ливерпулем» (1:3) из-за травмы двух лодыжек.

    «Вторая травма хуже первой. Он справился с одной травмой, но не смог справиться сразу с двумя.

    Есть футболисты, которых нельзя заменить. Считаю, мы должны бороться с этим. Нам не остается ничего другого», – цитирует Моуринью BBC.

    • В текущем сезоне АПЛ Кейн забил 12 голов и сделал 11 ассистов в 19 матчах.
    • Его контракт с «Тоттенхэмом» рассчитан до 2024 года.

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    Источник: BBC

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