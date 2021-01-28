Calciomercato: Аллегри подписал предварительный контракт с «Ромой»

Бывший главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри может возглавить «Рому».

По информации Calciomercato, 53-летний специалист уже заключил со столичным клубом предварительное соглашение, которое вступит в силу в случае попадания команды в Лигу чемпионов по итогам этого сезона.

При этом не исключено, что Аллегри начнет тренировать «Рому» во время нынешней кампании, если результаты при Паулу Фонсеке продолжат ухудшаться.

Римляне готовы платить новому тренеру 4,5 миллиона евро в год.