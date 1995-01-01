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    Жиго: «Будем честны, я далек от сборной Франции»

    Защитник «Спартака» Самуэль Жиго не верит, что его в ближайшее время вызовут в сборную Франции.

    «Нужно быть реалистом. Мне сложно попасть в сборную, поскольку я не играю в топ-5 лигах Европы. Кроме того, в команде сейчас собраны очень качественные центральные защитники. Они выступают за лучшие клубы мира. Думаю, я далек от этого. Давайте будем честны», – сказал Жиго.

    • 27-летний футболист никогда не вызывался во французскую сборную.
    • В текущем сезоне Жиго забил три гола и сделал один ассист в 17 матчах за «Спартак».

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    Источник: Actufoot

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    Сегодня, 15:23
    Комментарии3
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      Рейтинг: +4933

      Puddle 36 минут назад

      Стыдно за полупокера под ником "литлбой77"! Гы-гы-гы!

      0
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    • ...
      Рейтинг: +154

      alefreddy 1 час назад

      правильно все сказал мы даже не в десятке

      1
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      Рейтинг: -713

      СуперПАВ9 2 часа назад

      Рпл тоже входиттв топ 5 лиг мира

      0
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