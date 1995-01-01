Жиго: «Будем честны, я далек от сборной Франции»

Стыдно за полупокера под ником "литлбой77"! Гы-гы-гы!
Защитник «Спартака» Самуэль Жиго не верит, что его в ближайшее время вызовут в сборную Франции.
«Нужно быть реалистом. Мне сложно попасть в сборную, поскольку я не играю в топ-5 лигах Европы. Кроме того, в команде сейчас собраны очень качественные центральные защитники. Они выступают за лучшие клубы мира. Думаю, я далек от этого. Давайте будем честны», – сказал Жиго.
- 27-летний футболист никогда не вызывался во французскую сборную.
- В текущем сезоне Жиго забил три гола и сделал один ассист в 17 матчах за «Спартак».
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